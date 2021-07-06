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Flamengo define novo preço para negociar Rodrigo Muniz, e Atlético de Madrid desiste da contratação

Diretoria rubro-negra pede cerca de 8 milhões de euros pelo atacante. Al Nasr, dos Emirados Árabes, mantém interesse e busca acordo pela transferência...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os gols e as boas atuações recentes fizeram o Flamengo mudar a avaliação sobre o valor de mercado de Rodrigo Muniz. Agora, o clube rubro-negro quer cerca de 8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões na cotação atual) para abrir conversas. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, esse aumento na pedida fez, inclusive, o Atlético de Madrid desistir da contratação do atleta.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonA oferta do clube espanhol era de 5 milhões de euros e era similar à proposta do Genk, da Bélgica, que foi aceita pelo Flamengo no último mês. Na época, no entanto, o clube belga não chegou a um acordo com Muniz e a negociação não foi à frente.
Agora, o Flamengo enxerga Muniz com outros olhos, principalmente pela sequência de boas atuações no Campeonato Brasileiro. Referência no ataque nas ausências de Pedro e Gabigol, o jovem acumulou cinco gols em quatro jogos como titular em junho.
Com a desistência do Atlético de Madrid, apenas um clube segue interessado na contratação de Rodrigo Muniz: o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. A equipe já teve a proposta salarial aceita pelos representantes do atleta e agora busca chegar a um acordo com a diretoria do Flamengo.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão
Enquanto não há definição sobre o futuro, Muniz segue à disposição do técnico Rogério Ceni. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o duelo em Tempo Real.

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