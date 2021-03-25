Flamengo define data para voltar a jogar com Ceni e grupo principal

Líder isolado do Campeonato Carioca, o Flamengo reforçou o debate a respeito da sua força mesmo com um time alternativo, comandado por Maurício Souza: até onde é possível levar o Estadual sem o grupo principal? Necessidade à parte, a resposta está dada. O clube definiu que voltará a atuar com Rogério Ceni e o elenco completo daqui a duas rodadas, no dia 31 de março.Ou seja, o jogo diante do Boavista, na próxima rodada, sábado (26), será o último da equipe de Mauricinho, que somou 12 pontos em cinco jogos, até aqui. O adversário derradeiro será o Boavista, em Bacaxá. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!.