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futebol

Flamengo define data para voltar a jogar com Ceni e grupo principal

Rubro-Negro atuará apenas mais uma rodada com o time alternativo comandado por Maurício Souza. Depois, contra o Bangu, dia 31, jogará com o time A, de Rogério Ceni...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 10:54

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 10:54
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Líder isolado do Campeonato Carioca, o Flamengo reforçou o debate a respeito da sua força mesmo com um time alternativo, comandado por Maurício Souza: até onde é possível levar o Estadual sem o grupo principal? Necessidade à parte, a resposta está dada. O clube definiu que voltará a atuar com Rogério Ceni e o elenco completo daqui a duas rodadas, no dia 31 de março.Ou seja, o jogo diante do Boavista, na próxima rodada, sábado (26), será o último da equipe de Mauricinho, que somou 12 pontos em cinco jogos, até aqui. O adversário derradeiro será o Boavista, em Bacaxá. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!.
A partir da próxima segunda (29), o plantel deixará de ser dividido e se unificará sob o comando de Ceni. Até lá, serão, ao todo, 21 sessões de treinamento em rotina (integral) de pré-temporada no Ninho do Urubu.

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