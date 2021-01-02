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futebol

Flamengo dá pontapé inicial em 2021 de olho em sequência de jogos no Rio

Rubro-Negro enfrentará Fluminense e Ceará em um intervalo curto, depois de três partidas tendo semanas cheias para atividades no Ninho; reapresentação hoje é às 15h...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 06:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 06:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na prática, o ano de 2021 começa para o Flamengo neste sábado, uma vez que o grupo ganhou folgas no dia 31 de dezembro e ontem (1). O elenco se reapresentará no Ninho do Urubu para avaliação física e treino tático, a partir das 15h, já visando a sequência que terá de dois jogos no Rio de Janeiro.Isso porque, depois de três partidas tendo semanas cheias para treinamentos, o Rubro-Negro tem dois compromissos agendados até domingo que vem (10): contra o Fluminense, nesta quarta-feira, e diante do Ceará, no dia citado acima. Ambos serão realizados no Maracanã, pelas 28ª e 29ª rodadas do Brasileiro. Depois, viaja para visitar o Goiás, mas apenas no dia 17.
Pode ser que Michael treine parte da atividade com o grupo nesta tarde. Ausência no último jogo (empate com o Fortaleza) por conta de dores no joelho direito, o atacante vem fazendo apenas um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube. Diego Alves, também desfalque recente, é outro que só tem feito trabalhos na parte interna do CT. Ambos são dúvidas para quarta, sendo que Michael alimenta mais expectativa para retornar.
Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileirão. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, soma 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.
Em tempo: o jogo contra o Fluminense será às 21h30 do dia 6.

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