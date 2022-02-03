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futebol

Flamengo dá novo passo para concluir a primeira missão na Europa: contratar Andreas Pereira

A caminho da Europa, dirigentes do Rubro-Negro receberam sinal verde para um encontro presencial a fim de concluírem a operação pela compra de Andreas...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 19:24
Com Marinho como o único contratado em 2022, o Flamengo irá acelerar as tratativas na Europa em busca de contratações. E pela aquisição de Andreas Pereira. Nesta quinta, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, embarcaram para a Europa a fim de reforçar a equipe de Paulo Sousa e assegurar o meio-campista em definitivo.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Além de ter Everton Cebolinha, do Benfica, no radar, os dirigentes do Flamengo, a caminho de Londres, devem se reunir com representantes do Manchester United nesta sexta-feira, em que o empresário Kia Joorabchian, intermediário do negócio, também estará presente.
A informação inicial da sinalização positiva para a iminente reunião é do site "ge". Andreas tem vínculo de empréstimo com o Flamengo até junho deste ano. O clube carioca ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48, 3 milhões) por uma proposta até dezembro de 2026, inicialmente, e aguarda o encontro presencial para realizar ajustes, se necessário e possível, e concluir a operação.
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Na sequência, a intenção da dupla de dirigentes é alinhavar as pedidas do Benfica para tentar a contratação de Everton. A negociação, contudo, não é fácil.
Crédito: FlamengoestáotimistapelacontrataçãodeAndreas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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