Flamengo dá novo passo para concluir a primeira missão na Europa: contratar Andreas Pereira

Com Marinho como o único contratado em 2022, o Flamengo irá acelerar as tratativas na Europa em busca de contratações. E pela aquisição de Andreas Pereira. Nesta quinta, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, embarcaram para a Europa a fim de reforçar a equipe de Paulo Sousa e assegurar o meio-campista em definitivo.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Além de ter Everton Cebolinha, do Benfica, no radar, os dirigentes do Flamengo, a caminho de Londres, devem se reunir com representantes do Manchester United nesta sexta-feira, em que o empresário Kia Joorabchian, intermediário do negócio, também estará presente.

A informação inicial da sinalização positiva para a iminente reunião é do site "ge". Andreas tem vínculo de empréstimo com o Flamengo até junho deste ano. O clube carioca ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48, 3 milhões) por uma proposta até dezembro de 2026, inicialmente, e aguarda o encontro presencial para realizar ajustes, se necessário e possível, e concluir a operação.

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Na sequência, a intenção da dupla de dirigentes é alinhavar as pedidas do Benfica para tentar a contratação de Everton. A negociação, contudo, não é fácil.