Flamengo dá novo passo na busca pela contratação de Thiago Mendes

Crédito: Divulgação/Lyon

Em meio a entraves, o Flamengo deu mais um passo importante na busca pela contratação de Thiago Mendes. Após semanas de negociação à distância, a dupla de dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajou à França e se reuniu com a diretoria do Lyon para tentar chegar a um acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ Flamengo terá direito a valor milionário em venda de Jean Lucas na FrançaEste foi o primeiro encontro "olho a olho" para tratar do assunto e contou com a presença de Juninho Pernambucano, dirigente do clube francês. A conversa ajuda no diálogo em busca de um final feliz entre as partes, mas não diminui o grau de dificuldade da negociação.

Thiago Mendes já manifestou o seu interesse de ser contratado pelo Flamengo, que tem no esforço do meio-campista de 29 anos um trunfo para persuadir o Lyon a aceitar as condições. Sem verba imediata destinada para investir, o clube rubro-negro busca um empréstimo com opção de compra, assim como foi feito nos casos recentes de Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.

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Mesmo não tendo nos planos, o Lyon não facilita e mantém exigências para liberar o volante. A intenção dos franceses é fechar um empréstimo com obrigação de compra, com um valor considerado alto pelo Flamengo - cerca de 10 milhões de euros.