Flamengo cumpre meta, alcança semifinal da Libertadores e soma milhões às premiações de 2021

Ao atropelar o Olímpia nas duas partidas das quartas de final da Libertadores, o Flamengo deu importante passo em relação às metas traçadas para 2021. A classificação para as semifinais da Copa foi o objetivo traçado pela diretoria, o que também deixa o clube mais próximo de alcançar a receita prevista. Com o prêmio de dois milhões de dólares pela vaga, a participação na Libertadores já rendeu 7,55 milhões de dólares, cerca de R$ 40,8 milhões na cotação atual.+ Adversário do Flamengo na semifinal será definido nesta quinta; veja a chave!O Flamengo está vivo na disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão, torneios cujas premiações também estão previstas no orçamento do clube com peso significativo. No mata-mata nacional, o time de Renato Gaúcho superou o ABC e avançou para as quartas de final. O próximo rival será o Grêmio, ex-clube do técnico. As fases anteriores já garantiram ao Rubro-Negro R$ 7,85 milhões.Assim como na Libertadores, o objetivo traçado na Copa do Brasil é chegar às semifinais. No Campeonato Brasileiro, a meta é terminar entre os dois primeiros colocados. No somatória total das competições disputadas, a diretoria projetou arrecadar R$ 84 milhões em premiações ao longo de 2021. CONFIRA AS PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS