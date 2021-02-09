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futebol

Flamengo convoca reunião para votar empréstimo de R$ 35 milhões para 2021

Encontro híbrido na noite de quinta-feira também analisará o alongamento do prazo de pagamento das dívidas bancárias...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 14:55

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 14:55

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em busca de capital de giro para este início de ano, o Conselho de Administração do Flamengo vai votar na quinta-feira a captação de um empréstimo de R$ 35 milhões, valor previsto no orçamento do clube para 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo LANCE!.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoOutra questão analisada na reunião será o alongamento do prazo do pagamento das dívidas bancárias, para ajustar o fluxo de caixa do clube. O orçamento previa quitar todos esses saldos devedores até o fim do ano. Além dos R$ 35 milhões a serem votados nesta quinta, há outros R$ 35 milhões referentes a 2020 a serem pagos.
Caso os pontos sejam aprovados, a expectativa da diretoria rubro-negra é de que não será preciso captar nenhum valor além do previsto para 2021. Dentro desse cenário, chama atenção a meta de arrecadar R$ 142 milhões em vendas de atletas neste ano. Em janeiro, o clube conseguiu R$ 42 milhões com as vendas de Lincoln e Yuri César. Faltam os outros R$ 100 milhões.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
A reunião do Conselho de Administração está marcada para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O encontro será realizado de forma híbrida, devido ao protocolo de saúde contra a pandemia de Covid-19.

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