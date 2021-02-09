Flamengo convoca reunião para votar empréstimo de R$ 35 milhões para 2021

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em busca de capital de giro para este início de ano, o Conselho de Administração do Flamengo vai votar na quinta-feira a captação de um empréstimo de R$ 35 milhões, valor previsto no orçamento do clube para 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo LANCE!.

+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoOutra questão analisada na reunião será o alongamento do prazo do pagamento das dívidas bancárias, para ajustar o fluxo de caixa do clube. O orçamento previa quitar todos esses saldos devedores até o fim do ano. Além dos R$ 35 milhões a serem votados nesta quinta, há outros R$ 35 milhões referentes a 2020 a serem pagos.

Caso os pontos sejam aprovados, a expectativa da diretoria rubro-negra é de que não será preciso captar nenhum valor além do previsto para 2021. Dentro desse cenário, chama atenção a meta de arrecadar R$ 142 milhões em vendas de atletas neste ano. Em janeiro, o clube conseguiu R$ 42 milhões com as vendas de Lincoln e Yuri César. Faltam os outros R$ 100 milhões.

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