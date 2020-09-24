Flamengo convoca e jogadores do Sub-20 retornam ao Rio de Janeiro

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Com mais de 16 atletas infectados pela Covid-19, além de dirigentes e membros da comissão técnica, como Domènec Torrent, o Flamengo tem problemas para formar um grupo para atuar contra o Palmeiras, em jogo agendado para domingo. Assim, um grupo de sete atletas do Sub-20, que estavam em Porto Alegre para a estreia da categoria no Brasileirão, foram convocados e, de volta ao Rio de Janeiro, reforçarão o elenco profissional.

Os convocados pelo futebol profissional do Flamengo foram Italo (LE), Noga (Z), Otavio (Z), Milani (Z), Richard (V) e Yuri de Oliveira (M) e João Fernando (G).Com estas desfalques, o Sub-20 do Flamengo entra em campo às 15h30 desta quinta-feira para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com a indefinição sobre a realização do jogo entre Palmeiras e Flamengo - o clube da Gávea pediu o adiamento e a CBF não se pronunciou -, o Rubro-Negro tem 10 nomes do elenco principal à disposição neste momento: César, Hugo, João Lucas, Ramon, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Pepê, Lincoln e Pedro.