Flamengo: contrato de Ayrton Lucas é registrado no BID, mas lateral segue sem data para estrear

Anunciado nesta quinta-feira como o quarto reforço do Flamengo na temporada, Ayrton Lucas teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, à tarde. Assim, o atleta de 24 anos passa a estar regularizado para atuar pelo Brasileiro e também pela Libertadores, embora não tenha prazo para jogar por conta de uma lesão no pé esquerdo.

Antes de Ayrton Lucas, o Fla já havia concretizado a chegada de três nomes em 2022: o atacante Marinho e os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo. A previsão - não oficial - é que o lateral passe a atuar entre meados de abril e maio.

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No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo. O Fla não viu a lesão (a única sofrida na Rússia) como uma barreira para contratá-lo, mas não deixou de fazer uma avaliação médica minuciosa antes da assinatura de empréstimo até dezembro, junto ao Spartak Moscou.

Foram três temporadas e meia de Ayrton Lucas pelo Spartak, com 108 partidas, sendo que ele atuou como meia 64 vezes, 43, como lateral esquerdo, e foi improvisado na lateral direita em uma oportunidade. Somando todas as competições, são quatro gols e 11 assistências - de acordo com o site "Transfermarkt" - neste período.

Ayrton Lucas, com passagem pela base do ABC-RN, se destacou pelo Fluminense em 2018. O Spartak Moscou investiu 7 milhões de euros pela contratação do lateral à época.