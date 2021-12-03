Flamengo consegue liminar no STJD, e ingresso para o jogo contra o Sport fica acessível à Nação

O Flamengo conseguiu uma liminar no STJD para que o ingresso para a partida contra o Sport, que acontece nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, fique mais barato e, consequentemente, mais acessível aos torcedores. Antes, a entrada para a Nação custava R$ 200,00 (a inteira). Agora, custa R$ 20,00 (a inteira) e R$ 10,00 (a meia-entrada). A informação foi confirmada por Rodrigo Dunshee de Abranches, VP geral do clube, em postagem pelas redes sociais.> Saiba quem são os candidatos à presidência do Flamengo e as propostas O Rubro-Negro Carioca sustentou o pedido no Regulamento Geral das Competições, que que determina que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos Regulamentos Específicos das Competições".