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Flamengo consegue liminar no STJD, e ingresso para o jogo contra o Sport fica acessível à Nação

Antes, a inteira para a Nação custava R$ 200,00; agora, o valor do ingresso custa R$ 20,00 (a inteira) e R$ 10,00 (a meia-entrada)...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 12:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:35

O Flamengo conseguiu uma liminar no STJD para que o ingresso para a partida contra o Sport, que acontece nesta sexta-feira, às 20h, na Arena Pernambuco, fique mais barato e, consequentemente, mais acessível aos torcedores. Antes, a entrada para a Nação custava R$ 200,00 (a inteira). Agora, custa R$ 20,00 (a inteira) e R$ 10,00 (a meia-entrada). A informação foi confirmada por Rodrigo Dunshee de Abranches, VP geral do clube, em postagem pelas redes sociais.> Saiba quem são os candidatos à presidência do Flamengo e as propostas O Rubro-Negro Carioca sustentou o pedido no Regulamento Geral das Competições, que que determina que "os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos Regulamentos Específicos das Competições".
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Já com o segundo lugar da tabela garantido, o Flamengo enfrentará o Sport - que já está rebaixado para a segunda divisão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dez desfalques, o técnico Maurício Souza mandará a campo uma equipe modificada (clique aqui e veja todas as baixas).
Crédito: FlamengoenfrentaoSportemRecife(FotosGilvandeSouza/Flamengo

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