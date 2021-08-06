  • Flamengo conhece o adversário nas quartas da Copa do Brasil; confira o chaveamento até a final
Flamengo conhece o adversário nas quartas da Copa do Brasil; confira o chaveamento até a final

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:17
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo já sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil: o Grêmio, que reencontrará o técnico Renato Gaúcho do outro lado. Na tarde desta sexta-feira, um dia após a confirmação da vaga rubro-negra diante do ABC (7-0 no agregado), o sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também definiu o chaveamento até a final.Cabe destacar que o sorteio de mando ainda será realizado, ainda nesta tarde.
Caso o Flamengo, que já eliminou Coritiba e ABC na Copa do Brasil, supere o Grêmio e passe de fase, poderá pegar Santos ou Athletico-PR nas semifinais, de acordo com o caminho traçado.
Já do outro lado da chave, onde estão os possíveis rivais na final, há os seguintes confrontos: São Paulo x Fortaleza e Fluminense x Atlético-MG. Após a recente vitória diante do ABC, por 1 a 0, na Arena das Dunas, o Flamengo chegou a oito triunfos consecutivos e assegurou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o que garantiu aos cofres do clube uma premiação de R$ 7,85 milhões em relação ao torneio até aqui. Na temporada, já são R$ 41,65 milhões embolsados neste quesito.
Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 15ª rodada. Neste momento, o clube é o quinto colocado, com 24 pontos em 12 jogos (confira a tabela aqui).

