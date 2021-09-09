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Flamengo conclui instalação das torres no campo 2 do Ninho do Urubu; veja os próximos passos

A engenheira civil Isadora Mattos revelou que na próxima semana já começará o processo de instalação dos refletores e, também, de passar os cabos para a iluminação...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 11:47
Crédito: Reprodução/FlaTV
O Flamengo deu mais um passo importante para começar a realizar treinamentos noturnos. Isso porque na última quarta-feira, o Rubro-Negro concluiu a instalação das torres para iluminação no campo 2 do Ninho do Urubu.
Em entrevista à FlaTV, Isadora Mattos, engenheira civil do clube, revelou que na próxima semana já começará o processo de instalação dos refletores e, também, de passar os cabos para a iluminação. Dessa forma, de acordo com ela, tudo deve estar pronto por volta da primeira semana de outubro para que o Flamengo dê início aos treinos noturnos.
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão- Na sexta-feira, a gente deu início à instalação das torres, ao içamento de duas torres. Hoje, quarta-feira, a gente está continuando, colocando as duas últimas torres para a iluminação do campo 2 do Ninho do Urubu - disse Isadora Mattos, que ainda completou.
- E, na semana que vem, a gente começa com um processo de instalação dos refletores, processo elétrico, passar os cabos todos para gente conseguir iluminar aqui o campo 2. A gente acredita que no final de setembro, primeira semana de outubro, já esteja tudo pronto para dar início aos treinos noturnos - concluiu a engenheira.
> Veja a tabela do Brasileirão O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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