Flamengo conclui instalação das torres no campo 2 do Ninho do Urubu; veja os próximos passos

Crédito: Reprodução/FlaTV

O Flamengo deu mais um passo importante para começar a realizar treinamentos noturnos. Isso porque na última quarta-feira, o Rubro-Negro concluiu a instalação das torres para iluminação no campo 2 do Ninho do Urubu.

Em entrevista à FlaTV, Isadora Mattos, engenheira civil do clube, revelou que na próxima semana já começará o processo de instalação dos refletores e, também, de passar os cabos para a iluminação. Dessa forma, de acordo com ela, tudo deve estar pronto por volta da primeira semana de outubro para que o Flamengo dê início aos treinos noturnos.

> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no Brasileirão- Na sexta-feira, a gente deu início à instalação das torres, ao içamento de duas torres. Hoje, quarta-feira, a gente está continuando, colocando as duas últimas torres para a iluminação do campo 2 do Ninho do Urubu - disse Isadora Mattos, que ainda completou.

- E, na semana que vem, a gente começa com um processo de instalação dos refletores, processo elétrico, passar os cabos todos para gente conseguir iluminar aqui o campo 2. A gente acredita que no final de setembro, primeira semana de outubro, já esteja tudo pronto para dar início aos treinos noturnos - concluiu a engenheira.