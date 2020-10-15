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Flamengo comunica: pacotes de ingressos de 2020 serão transferidos para a temporada de 2021

Em esclarecimento dado através de e-mail a sócios-torcedores, Rubro-Negro ainda realça: 'Ainda não existe uma data determinada para o retorno da torcida aos estádios de futebol'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 19:51

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:51

Crédito: Paula Reis / Flamengo
O Flamengo comunicou a alternativa encontrada, internamente, quanto aos sócios-torcedores que compraram pacotes de ingressos para 2020 e que, por conta da pandemia do novo coronavírus, não puderam ir ao estádio (todos no país estão fechados desde março). O pacote será transferido para a temporada de 2021, após os torneios vinculados a este ano.
No esclarecimento sobre os pacotes de ingressos, enviado por e-mail aos sócios, o Flamengo lembra que "ainda não existe uma data determinada para o retorno da torcida aos estádios de futebol".
Também é informado que os sócios-torcedores que adquiriram os pacotes para a temporada atual "terão o direito exclusivo na prioridade da compra de ingressos para os jogos ainda nesta temporada". Mas, neste caso, evidentemente, apenas na condição de liberação para o retorno do público aos estádios - conforme realça o Rubro-Negro.

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