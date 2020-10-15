Flamengo comunica: pacotes de ingressos de 2020 serão transferidos para a temporada de 2021

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O Flamengo comunicou a alternativa encontrada, internamente, quanto aos sócios-torcedores que compraram pacotes de ingressos para 2020 e que, por conta da pandemia do novo coronavírus, não puderam ir ao estádio (todos no país estão fechados desde março). O pacote será transferido para a temporada de 2021, após os torneios vinculados a este ano.

No esclarecimento sobre os pacotes de ingressos, enviado por e-mail aos sócios, o Flamengo lembra que "ainda não existe uma data determinada para o retorno da torcida aos estádios de futebol".