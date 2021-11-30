Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo comunica lesões de Diego Alves e Léo Pereira, que serão reavaliados

Goleiro e zagueiro nem sequer tiveram condições de atuar por 90 minutos na vitória sobre o Ceará, em jogo realizado nesta terça-feira, no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 19:31

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:31

O Flamengo venceu o Ceará por 2 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizado no Maracanã. Mas houve contratempos que ocorreram antes mesmo do início do segundo tempo: Diego Alves e Léo Pereira acentuaram os problemas de lesão do clube.Logo depois que o Flamengo voltou do vestiário, a assessoria de imprensa do Rubro-Negro informou o seguinte:
- O atleta Diego Alves sentiu dores na região posterior da coxa esquerda; Léo Pereira, anterior da coxa direita. Ambos saíram por precaução e serão reavaliados amanhã (1), no CT.
Diego Alves deixou o jogo com 27 minutos de jogo, dando lugar a Hugo Souza. Já Léo Pereira cedeu lugar a Bruno Viana, que atuou durante toda a etapa final.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Com chances remotas de título, mas já garantido como vice do Brasileirão, o Flamengo terá o Sport (já rebaixado) como próximo adversário. O duelo será nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo atrasado.
Crédito: DiegoAlvesdeulugaraHugoduranteoprimeirotempo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados