Flamengo comunica lesões de Diego Alves e Léo Pereira, que serão reavaliados

O Flamengo venceu o Ceará por 2 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizado no Maracanã. Mas houve contratempos que ocorreram antes mesmo do início do segundo tempo: Diego Alves e Léo Pereira acentuaram os problemas de lesão do clube.Logo depois que o Flamengo voltou do vestiário, a assessoria de imprensa do Rubro-Negro informou o seguinte:

- O atleta Diego Alves sentiu dores na região posterior da coxa esquerda; Léo Pereira, anterior da coxa direita. Ambos saíram por precaução e serão reavaliados amanhã (1), no CT.

Diego Alves deixou o jogo com 27 minutos de jogo, dando lugar a Hugo Souza. Já Léo Pereira cedeu lugar a Bruno Viana, que atuou durante toda a etapa final.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Com chances remotas de título, mas já garantido como vice do Brasileirão, o Flamengo terá o Sport (já rebaixado) como próximo adversário. O duelo será nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo atrasado.