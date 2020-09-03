Flamengo colhe frutos da parceria entre Isla e Arrascaeta no início do chileno

Em 22 de agosto, no Ninho do Urubu, Maurício Isla teve o primeiro contato com o elenco do Flamengo. Dez dias se passaram e o chileno, "abraçado" pelos novos companheiros, já deu mostras de como pode ajudar o Rubro-Negro na temporada. A atuação diante do Bahia, na vitória por 5 a 3 em Pituaçu, deixou os torcedores animados com o lateral-direito, que serviu Arrascaeta com uma assistência - a qual pode ser vista como presente ao uruguaio pela recepção.Por conta da língua, Isla se aproximou mais dos estrangeiros que compõem o grupo principal do Flamengo nestas quase duas semanas no Rio de Janeiro: Piris da Motta e Arrascaeta. Com o meia uruguaio, o camisa 44 já posou para foto tomando o tradicional mate que sempre acompanha o meia nas viagens.