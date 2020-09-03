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futebol

Flamengo colhe frutos da parceria entre Isla e Arrascaeta no início do chileno

O lateral-direito, contratado há poucas semanas pelo Rubro-Negro, tem contado com a amizade do uruguaio para adaptar-se ao clube e retribuiu com assistência contra o Bahia...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em 22 de agosto, no Ninho do Urubu, Maurício Isla teve o primeiro contato com o elenco do Flamengo. Dez dias se passaram e o chileno, "abraçado" pelos novos companheiros, já deu mostras de como pode ajudar o Rubro-Negro na temporada. A atuação diante do Bahia, na vitória por 5 a 3 em Pituaçu, deixou os torcedores animados com o lateral-direito, que serviu Arrascaeta com uma assistência - a qual pode ser vista como presente ao uruguaio pela recepção.Por conta da língua, Isla se aproximou mais dos estrangeiros que compõem o grupo principal do Flamengo nestas quase duas semanas no Rio de Janeiro: Piris da Motta e Arrascaeta. Com o meia uruguaio, o camisa 44 já posou para foto tomando o tradicional mate que sempre acompanha o meia nas viagens.
Arrascaeta comentou a relação com Isla, vendo a parceria como natural no Fla.
- Temos sempre essa virtude de, como dizem aqui, o gringo que chega ficamos perto para lhe ajudar. Isso também aconteceu comigo, agora estamos fazendo com Isla, para ajudá-lo no que precisar e possa se adaptar o mais rapidamente possível - comentou Arrascaeta, em entrevista ao site do clube nesta semana.

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