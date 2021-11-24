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Flamengo chega em Montevidéu para a final da Libertadores: 'Em busca de nossos sonhos'

Rubro-Negro treina ainda nesta quarta-feira em solo uruguaio, mais precisamente às 16h, no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol...
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Publicado em 

24 nov 2021 às 12:11

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:11

O Flamengo já se encontra no solo que pode o consagrar campeão da Libertadores pela terceira vez. Nesta quarta-feira, por volta de 12h, a delegação rubro-negra aterrissou em Montevidéu, capital do Uruguai, onde decidirá a final do torneio continental no sábado, contra o Palmeiras, no Estádio Centenário. O pouso foi em uma base anexa ao Aeroporto Internacional de Carrasco.- Em busca de nossos sonhos - postou Arrascaeta, pouco antes de embarcar.
O hotel em que o Fla ficará hospedado se encontra a cerca de cinco minutos de distância. Há 75 pessoas (limite cedido pela Conmebol) na delegação, cujo jogadores contarão com quartos individuais e terão um espaço reformado para realizar atividades na academia, por exemplo (veja mais aqui). Local de embarque, Porto Alegre abrigou o Flamengo de sexta a hoje pela manhã. Por lá, o time de Renato Gaúcho jogou os dois últimos jogos pelo Brasileiro antes de decidir a Libertadores - vitória contra o Internacional e empate com o Grêmio.
E o Flamengo não perderá tempo no Uruguai. O primeiro treino já será nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, e também próximo ao local onde a delegação fincou bandeira. Na quinta e sexta, os treinos serão às 15h30 (de Brasília).
Crédito: DelegaçãodoFlamengopoucoantesdeembarcarparaoUruguai(Foto:AlexandreVidal/CRF

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