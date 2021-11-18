Flamengo chega a cinco vitórias seguidas contra o Corinthians e amplia longa série invicta

O Flamengo não só venceu o Corinthians nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Venceu, presentou uma pulsante torcida na despedida do time do Rio antes de embarcar para a Libertadores e, de quebra, ampliou uma admirável série invicta contra o Timão. Agora, são nove jogos sem perder.Nas últimas nove partidas entre os clubes de maiores torcidas do país, foram oito vitórias do Flamengo e um empate (92.6% aproveitamento). O último triunfo do Corinthians foi em setembro de 2018, quando venceu por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil daquele ano.