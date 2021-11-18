Flamengo chega a cinco vitórias seguidas contra o Corinthians e amplia longa série invicta

O Flamengo não só venceu o Corinthians nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Venceu, presentou uma pulsante torcida na despedida do time do Rio antes de embarcar para a Libertadores e, de quebra, ampliou uma admirável série invicta contra o Timão. Agora, são nove jogos sem perder.Nas últimas nove partidas entre os clubes de maiores torcidas do país, foram oito vitórias do Flamengo e um empate (92.6% aproveitamento). O último triunfo do Corinthians foi em setembro de 2018, quando venceu por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil daquele ano.
A marca recente fica ainda mais expressiva quando constata-se que o Flamengo vem de cinco vitórias consecutivas contra o Corinthians. E foram 15 gols marcados neste período - e apenas quatro sofridos.
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Agora, o Flamengo terá o Internacional pela frente, neste sábado, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileiro. O time de Renato Gaúcho ainda visitará o Grêmio, dia 23, antes de partir para o Uruguai rumo à final da Libertadores.
A SEQUÊNCIA INVICTA DO FLAMENGO CONTRA O CORINTHIANS
5/10/2018 – Corinthians 0 x 3 Flamengo – Brasileiro15/5/2019 – Corinthians 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil4/6/2019 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil21/7/2019 – Corinthians 1 x 1 Flamengo – Brasileiro3/11/2019 – Flamengo 4 x 1 Corinthians – Brasileiro18/10/2020 – Corinthians 1 x 5 Flamengo – Brasileiro14/2/2021 – Flamengo 2 x 1 Corinthians – Brasileiro1/8/2021 – Corinthians 1 x 3 Flamengo – Brasileiro17/11/2021 – Flamengo 1x0 Corinthians – Brasileiro