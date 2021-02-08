Flamengo chega a acordo com Atlético-GO por empréstimo de César até o fim de 2021

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na briga pelo título do Brasileirão 2020, o Flamengo já planeja a montagem do elenco da próxima temporada. Além das negociações para as chegadas de reforços - como os casos de Bruno Viana e Rafinha -, a diretoria rubro-negra está próxima de acertar o empréstimo do goleiro César ao Atlético-GO até o fim de 2021. A informação foi divulgada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

+ ATUAÇÕES: Gabigol marca, mas Isla falha e leva pior nota em empate do FlaCésar seguirá no Flamengo até o fim do Brasileirão e é esperado em Goiânia no início de março. O clube carioca arcará com 50% do salário do atleta durante o período de empréstimo. Por outro lado, o Atlético-GO cederá ao Flamengo 50% dos direitos de duas promessas da base: o volante Da Silva e o meia Gil, ambos do time sub-15.

Formado na base do Flamengo, César surgiu como grande promessa ao se destacar na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011. No profissional, no entanto, o goleiro demorou para se firmar e só teve sequência em 2015 e 2018.

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