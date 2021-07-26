Flamengo chega a 80 gols na temporada após empilhar goleadas; veja os artilheiros do elenco

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo tem empilhado vitórias com goleadas sob o comando de Renato Gaúcho. A do último domingo, por 5 a 1 sobre o São Paulo, de virada, no Maracanã e pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o clube colar no G4 e chegar a 80 gols marcados nesta temporada, em seu 37º jogo. A média atual é de 2,16 gols por partida na temporada, incluindo o período com Rogério Ceni à beira do campo. Se somarmos apenas a novata Era Portaluppi, são 15 gols em quatro jogos (todas vencidas, diante de Defensa y Justicia, duas vezes, Bahia e São Paulo), o que dá uma incrível média de 3,75.

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Contra o São Paulo, Bruno Henrique foi quem mais colaborou para a manutenção da ótima fase avassaladora do clube perante as redes. Ele marcou três gols e chegou ao "pódio" de artilheiros da equipe na temporada, agora com nove gols feitos.

Bruno Henrique se igualou a Vitinho e Rodrigo Muniz na artilharia, que tem em Pedro, com 11 gols, e Gabigol, com 18, os principais marcadores do time (veja a lista completa de goleadores abaixo).

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E, com 21 pontos somados, o Flamengo se manteve na sexta posição do Brasileirão. Vale lembrar que o clube rubro-negro tem dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. A equipe volta a campo na quinta-feira, às 20h, para receber o ABC no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

OS NÚMEROS DO FLA NA TEMPORADA

Jogos - 37Vitórias - 24Empates - 7Derrotas - 6

Gols marcados: 80Gols sofridos: 35

ARTILHEIROS:Gabigol - 18Pedro - 11Rodrigo Muniz - 9Vitinho - 9Bruno Henrique - 9Arrascaeta - 6Michael - 4Willian Arão - 3Gustavo Henrique - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1João Gomes - 1Thiago Maia - 1Contra (São Paulo) - 1