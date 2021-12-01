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Flamengo: Charlotte FC, dos Estados Unidos, faz proposta por Rodinei

Rodiniei retornou ao Flamengo em junho deste ano após o término do empréstimo com o Internacional; caso o negócio se concretize, ele reencontrará Miguel Ángel Ramírez...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 20:12

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 20:12

O futuro de Rodinei pode ser no futebol dos Estados Unidos. Isso porque o Flamengo recebeu uma proposta pelo lateral-direito do Charlotte FC, time que estreará na Major League Soccer (MLS) em 2022. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia. Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao FlaA proposta do Charlotte FC é válida por dois anos, com opção por mais um ano. A concretização do negócio, contudo, ainda depende da liberação do Rubro-Negro.
Vale lembrar que o lateral-direito tem contrato com o clube da Gávea até o fim de 2022. Portanto, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe no ano que vem.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Rodiniei retornou ao Flamengo em junho deste ano após o término do empréstimo com o Internacional. Desde então, ele disputou 21 jogos com a camisa do do Fla e contribuiu com um gol e quatro assistências. Assim, caso se transfira para o time da costa leste dos Estados Unidos, ele reencontrará o técnico Miguel Ángel Ramírez, que o treinou no Colorado.
Atualmente, ele é a terceira opção para a lateral-direita do Flamengo. Isla é o titular e Matheuzinho atua quando o chileno não está disponível - seja por lesão ou convocação. Sob o comando de Renato Gaúcho, Rodiniei atuou como um ponta pela direita, principalmente no segundo tempo.
Crédito: RodnieitemcontratocomoFlamengoatéofimde2022(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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