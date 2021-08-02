Flamengo celebra participação de Rebeca Andrade nos Jogos de Tóquio: 'Fez o mundo inteiro se encantar'

Crédito: Lionel Bonaventure/AFP

Rebeca Andrade encerrou sua participação histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quinto lugar na final do solo nesta segunda-feira, a atleta ainda conquistou a medalha de ouro no salto, sendo a primeira ginasta brasileira campeã olímpica, e também a medalha de prata na final do individual geral.

O Flamengo, clube de Rebeca desde 2011, exaltou as conquistas e destacou a dedicação da atleta que superou três cirurgias antes de "encantar o mundo".

- Foram três cirurgias e inúmeras superações diárias para chegar aos Jogos na última oportunidade. Uma dedicação sem fim em busca do seu sonho e o de todos nós. Você fez o mundo inteiro se encantar com nosso país, com sua graça e felicidade em cada movimento - publicou o clube da Gávea nas redes sociais.Natural de São Paulo, Rebeca começou a treinar aos 4 anos, mas foi em 2011 que se juntou ao time de ginástica artística do Flamengo, onde segue até hoje.

Em 2015, sofreu lesão no joelho direito e realizou cirurgia no local, o que se repetiu em 2017 e 2019. A classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio confirmou-se apenas em junho de 2021, no Pan Americano de Ginástica.

Confira, abaixo, a publicação completa feita pelo Flamengo nesta segunda-feira.

"Foram três cirurgias e inúmeras superações diárias para chegar aos Jogos na última oportunidade. Uma dedicação sem fim em busca do seu sonho e o de todos nós. Você fez o mundo inteiro se encantar com nosso país, com sua graça e felicidade em cada movimento.