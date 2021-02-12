Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo celebra Ano Novo Chinês e anuncia que criará contas em populares redes sociais chinesas
futebol

Flamengo celebra Ano Novo Chinês e anuncia que criará contas em populares redes sociais chinesas

Rubro-Negro anunciou que ingressará nas plataformas chinesas Weibo, Toutiao, Douyin (a versão chinesa do Tik Tok) e Kuaishou (a versão chinesa do Kwai)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 17:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Crédito: Arte Lance!
O Flamengo segue navegando em céu de brigadeiro quanto a engajamento nas redes sociais. E vai expandir os limites. Nesta sexta-feira, para celebrar a chegada do Ano Novo Chinês, o Ano do Boi de Metal (4719). o clube anunciou que, a partir deste mês, terá contas nas plataformas chinesas Weibo, Toutiao, Douyin (a versão chinesa do Tik Tok) e Kuaishou (a versão chinesa do Kwai).- É o Mais Querido levando a paixão rubro-negra para todos os cantos do mundo! Vamos juntos, Nação! - postou o Fla, em suas redes sociais.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Atualmente, de acordo com números levantados pelo site "Deportes & Finanzas", o Fla está na liderança do ranking de seguidores em todas as redes sociais em comparações aos outros clubes da América (veja mais aqui).
- Temos muito orgulho do trabalho realizado. Este é o resultado dos investimentos e da reestruturação que fizemos no setor, além do enorme esforço do nosso time de Comunicação em produzir uma grande quantidade de conteúdos de alta qualidade, capazes de motivar o fortíssimo engajamento da espetacular Nação Rubro-Negra. Os números são realmente muito positivos. Em 2021, teremos várias novidades que, tenho certeza, ajudarão a continuar com este crescimento - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Veja os números atuais dos perfis principais do Flamengo nas redes sociais:
Facebook: 12.2MTwitter: 7.2MInstagram: 9.5MYouTube: 6MTikTok: 2.4M

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados