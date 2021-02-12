Flamengo celebra Ano Novo Chinês e anuncia que criará contas em populares redes sociais chinesas

Crédito: Arte Lance!

O Flamengo segue navegando em céu de brigadeiro quanto a engajamento nas redes sociais. E vai expandir os limites. Nesta sexta-feira, para celebrar a chegada do Ano Novo Chinês, o Ano do Boi de Metal (4719). o clube anunciou que, a partir deste mês, terá contas nas plataformas chinesas Weibo, Toutiao, Douyin (a versão chinesa do Tik Tok) e Kuaishou (a versão chinesa do Kwai).- É o Mais Querido levando a paixão rubro-negra para todos os cantos do mundo! Vamos juntos, Nação! - postou o Fla, em suas redes sociais.

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Atualmente, de acordo com números levantados pelo site "Deportes & Finanzas", o Fla está na liderança do ranking de seguidores em todas as redes sociais em comparações aos outros clubes da América (veja mais aqui).

- Temos muito orgulho do trabalho realizado. Este é o resultado dos investimentos e da reestruturação que fizemos no setor, além do enorme esforço do nosso time de Comunicação em produzir uma grande quantidade de conteúdos de alta qualidade, capazes de motivar o fortíssimo engajamento da espetacular Nação Rubro-Negra. Os números são realmente muito positivos. Em 2021, teremos várias novidades que, tenho certeza, ajudarão a continuar com este crescimento - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Veja os números atuais dos perfis principais do Flamengo nas redes sociais: