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Flamengo busca informações sobre Jorge Correa, jogador do Marítimo

Aos 27 anos, o meia argentino foi procurado por profissionais ligados ao clube da Gávea. O atual contrato de Jorge Correa com o Marítimo, de Portugal, é válido até junho de 2021...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 08:30
Crédito: Reprodução/Instagram
Com 12 rodadas a disputar e vivo na disputa pelo título Campeonato Brasileiro, o departamento de futebol do Flamengo já se movimenta visando a próxima temporada, que terá inicio em fevereiro de 2021. O meia argentino Jorge Correa, do Marítimo (POR), foi procurado por profissionais do clube da Gávea, e o nome do atleta é avaliado como um possível reforço para o ano que vem.Aos 27 anos, Jorge Iván Correa está em sua terceira temporada no clube de Portugal. O atleta foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que defendeu entre 2013 e 2017. O seu vínculo com o Marítimo vai até junho de 2021, portanto, a partir de janeiro, está livre para assinar uma pré-contrato.Com boa finalização e capacidade de desempenhar diversas funções no meio de campo, Jorge Correa teve o nome levantado pelo departamento de scout do Rubro-Negro, setor responsável por fazer o primeiro contato com o camisa 8.
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O interesse - e a avaliação do jogador -, portanto, ainda está em estágio inicial, e este procedimento é rotineiro dentro do departamento de futebol do Fla.
Atualmente, o Flamengo tem quatro opções para o meio de campo no elenco profissional: Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Pepê - o último, que é também o menos acionado entre os citados - teve o contrato recém-renovado pelo clube da Gávea até junho de 2021, com o aval do treinador Rogério Ceni.

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