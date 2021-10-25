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Flamengo: Bruno Henrique e Gabigol ficam à disposição de Renato para a semifinal da Copa do Brasil

A comissão já trabalhava com a possibilidade de ter a dupla de ataque na partida contra o Athletico-PR e ela se confirmou...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 19:31
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Nesta segunda-feira, Bruno Henrique e Gabigol treinaram normalmente com o elenco do Flamengo. Dessa forma, os dois atacantes estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida contra o Athletico-PR, que acontece às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, valida pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge".> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Vale lembrar que Gabi se lesionou justamente no confronto de ida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi desfalque na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último fim de semana, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Já Bruno Henrique não atua desde o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de outubro. Ele sofreu um estiramento na coxa, mas deu início ao processo de transição já na última semana. > Quem será o campeão? Veja e simule a tabela do Campeonato BrasileiroJá David Luiz foi visto realizando atividades com bola no gramado do Ninho do Urubu. Embora estas atividade tenham sido de recondicionamento, o zagueiro deve estar de volta contra o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que David Luiz não está inscrito na Copa do Brasil, portanto, é baixa certa para enfrentar o Furacão.
Por outro lado, Arrascaeta segue de fora. Após sofrer uma lesão muscular em partida do Uruguai contra a Colômbia, pelas Eliminatórias, o meio-campista entrou em fase final de recuperação e já deu início à atividades no gramado. Mesmo assim, não terá condições de enfrentar o Athletico-PR.

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