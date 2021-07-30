AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo bate recorde do Vasco e se torna o time com mais gols na história da Copa do Brasil
futebol

Flamengo bate recorde do Vasco e se torna o time com mais gols na história da Copa do Brasil

Rubro-Negro goleou o ABC nesta quinta-feira...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:55
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Três jogos, três vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido. Esse é o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil 2021. Um saldo positivo inflado pela goleada por 6 a 0 sobre o ABC, de Natal, nesta quinta-feira, no Maracanã. O triunfo não só deu ao time uma ótima vantagem para o jogo de volta, mas também serviu para superar a marca de um velho rival: o Vasco.
Com os seis gols marcados sobre a equipe potiguar, o Rubro-Negro chegou à marca de 335 bolas na rede na história da Copa do Brasil, ultrapassando o recorde de 333 que pertencia exatamente ao Cruz-Maltino. O time de São Januário até teve a chance de se manter no topo do ranking, porém, acabou derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, por 2 a 0, na quarta-feira.
TIMES COM MAIS GOLS NA COPA DO BRASIL
1º - Flamengo - 335 gols em 188 jogos2º - Vasco - 333 gols em 191 jogos3º - Atlético-MG - 330 gols em 169 jogos4º - Grêmio - 314 gols em 194 jogos5º - Cruzeiro - 313 gols em 170 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sentindo frio em casa? Veja os melhores aquecedores para comprar no inverno
Aplicativo e-Título
e-Título: TSE atualiza aplicativo e libera novas funcionalidades
Imagem de destaque
Desconforto feminino: 7 situações que não devem ser consideradas “normais”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados