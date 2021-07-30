Flamengo bate recorde do Vasco e se torna o time com mais gols na história da Copa do Brasil

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Três jogos, três vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido. Esse é o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil 2021. Um saldo positivo inflado pela goleada por 6 a 0 sobre o ABC, de Natal, nesta quinta-feira, no Maracanã. O triunfo não só deu ao time uma ótima vantagem para o jogo de volta, mas também serviu para superar a marca de um velho rival: o Vasco.

Com os seis gols marcados sobre a equipe potiguar, o Rubro-Negro chegou à marca de 335 bolas na rede na história da Copa do Brasil, ultrapassando o recorde de 333 que pertencia exatamente ao Cruz-Maltino. O time de São Januário até teve a chance de se manter no topo do ranking, porém, acabou derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, por 2 a 0, na quarta-feira.

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