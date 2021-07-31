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Flamengo bate o São Paulo de virada e vai à final do Brasileiro Sub-17

Com gols de Mateusão e Victor Hugo, Garotos do Ninho vencem por 2 a 1 na Gávea e, agora, aguardam por Cruzeiro ou Vasco na decisão
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Publicado em 31 de Julho de 2021 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 16:53
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo Sub-17 confirmou o favoritismo após realizar a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro da categoria e, pelo jogo de ida das semifinais, venceu o São Paulo de virada, por 2 a 1, com gols de Mateusão e Victor Hugo, na tarde deste sábado, na Gávea. Na ida, as equipes haviam empatado em 3 a 3, e agora o Rubro-Negro é quem avança à final. O adversário dos Garotos do Ninho rumo ao bicampeonato nacional - o primeiro foi conquistado em 2019 - sairá do confronto entre Cruzeiro e Vasco, que empataram na ida por 2x2 e voltam a se enfrentar neste domingo, em São Januário. Cabe destacar que o Flamengo jogará a segunda partida da final em casa, independente do rival que passar.
O jogo foi disputado em alta intensidade, e o Fla contou diretamente com o brilho do goleiro Dyogo Alves para assegurar a vaga na decisão, além do oportunismo dentro da área. Matheus França ainda perdeu um pênalti para o Fla, defendido por Leandro, quando o duelo estava 1x1, no segundo tempo.
O gol do São Paulo foi marcado pelo zagueiro Ythallo, aos 35 minutos do primeiro tempo, vencido parcialmente pelo Tricolor. A virada rubro-negra saiu com gols no segundo tempo, disputado até os minutos finais.

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