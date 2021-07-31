Flamengo bate o São Paulo de virada e vai à final do Brasileiro Sub-17

O Flamengo Sub-17 confirmou o favoritismo após realizar a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro da categoria e, pelo jogo de ida das semifinais, venceu o São Paulo de virada, por 2 a 1, com gols de Mateusão e Victor Hugo, na tarde deste sábado, na Gávea. Na ida, as equipes haviam empatado em 3 a 3, e agora o Rubro-Negro é quem avança à final. O adversário dos Garotos do Ninho rumo ao bicampeonato nacional - o primeiro foi conquistado em 2019 - sairá do confronto entre Cruzeiro e Vasco, que empataram na ida por 2x2 e voltam a se enfrentar neste domingo, em São Januário. Cabe destacar que o Flamengo jogará a segunda partida da final em casa, independente do rival que passar.