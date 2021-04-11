Flamengo bate o Palmeiras e leva o bi da Supercopa após 18 pênaltis cobrados e duelo histórico

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O início de temporada reservou o maior duelo entre Flamengo e Palmeiras nesta era em que ambos são os principais polos do futebol e brigam pela hegemonia nacional. E, pela Supercopa do Brasil, teve de tudo em um jogo elétrico e histórico, marcado pelo título do Flamengo conquistado através dos pênaltis, após empate em 2 a 2 - com gols de Raphael Veiga (2), Gabigol e Arrascaeta - no tempo regulamentar. O placar das penalidades foi de 6 a 5, após nada mais nada menos que 18 cobranças. Um roteiro impecável para os amantes do futebol. Assim, o Flamengo se torna o primeiro bicampeão da Supercopa do Brasil. Nas penalidades, cabe destacar que Diego Alves brilhou, com três defesas.

Esperávamos um jogo a 220 volts. E a carga atingiu o aguardado já no primeiro lance de ataque. O Palmeiras abafou a saída do Flamengo, e, após ganhar a bola alçada por Diego Alves, teve em Rafael Veiga um protagonista de um gol de placa. O meia girou diante do Arão após tocar a bola estando de costas; frente a frente ao goleiro, bateu de trivela e não perdoou: 1x0 com 1'.

TODOS OS TEMPEROS DE DECISÃO

O jogo não deu oportunidades para o torcedor pegar um água. Almoçar, então, esqueça. O ritmo acelerado foi a tônica dos dois times, que, tensos e esbravejando com a arbitragem a cada instante, conseguiram criar chances até em uma quantidade atípica para uma final.

Aliás, todos os temperos de decisão estavam no mise en place. Expulsão? Teve: Abel Ferreira foi expulso quando o jogo estava empatado por reclamação. Polêmica com VAR? Teve: Isla cometeu falta próximo da área, em lance que, a princípio, Leandro Vuaden apitou falta dentro da área, mas recuou depois de alerta. Lance memorável? Teve: Diego tirou a bola em cima da linha, e de letra (!), em tentativa de Breno Lopes, que chegou a driblar Diego Alves.

O Palmeiras não titubeou. Veio para a etapa final com duas alterações, ambas na cabeça de área (Menino e Danilo entraram nas vagas de Felipe Melo e Zé Rafael). O time credenciado via Copa do Brasil passou a encurralar o Fla e a encontrar boas soluções para chegar à área e incomodar Diego Alves.

De tanto martelar, chegando por diversas caminhos e encontrando um Fla com o meio num mau dia, Rony sofreu pênalti cometido por Rodrigo Caio (puxão) e permitiu que Veiga empatasse o então justo marcador: 2x2.

PENAIS PELA TAÇA (QUE JOGO!)

Nas cobranças, que não ocorreram sem antes de uma confusão entre as delegações fora de campo, o Flamengo levou o título pela segunda vez consecutiva tendo Rodrigo Caio na cobrança final. Diego Alves ainda defendeu três pênaltis, brilhou e terminou como protagonista.

INVENCIBILIDADE MANTIDA

Antes de a bola rolar, o Palmeiras não vencia o Flamengo desde novembro de 2017 - eram seis confrontos, com três vitórias rubro-negras e três empates. E seguiu sem vencer. O Flamengo ampliou a respeitável sequência invicta, desta vez com um duelo emocionante e de imensa magnitude.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO 2(6)X(5)2 PALMEIRAS - SUPERCOPA DO BRASILEstádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 11 de abril de 2021, às 11hÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)Gramado: bomCartões amarelos: Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Rogério Ceni (FLA) / Felipe Melo, Wesley, Abel Ferreira, Luan, Mayke (PAL)Cartões vermelhos: Abel Ferreira (PAL)

GOLS: Raphael Veiga, 1'/1ºT (0-1); Gabigol, 23'/1ºT (1-1); Arrascaeta, 48'/1ºT (2-1); Raphael Veiga, 28'/2ºT (2-2)

PÊNALTIS

PalmeirasRaphael Veiga (gol), Gustavo Gómez (gol), Gustavo Scarpa (gol), Luan (perdeu), Danilo (perdeu), Matías Viña (gol), Pepê (gol), Gabriel Veron (gol), Mayke (perdeu).

FlamengoArrascaeta (gol), Filipe Luís (perdeu), Matheuzinho (perdeu), Vitinho (gol), Gabigol (gol), João Gomes (gol), Pepê (perdeu), Michael (gol), Rodrigo Caio (gol)

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 17'/2ºT), Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego (João Gomes, 17'/2ºT), Gerson (Pepê, 42'/2ºT), Everton Ribeiro (Vitinho, 33'/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael, 42'/2ºT) e Gabigol.