futebol

Flamengo bate o Fortaleza e estreia com vitória no Brasileirão Feminino Sub-18

Tuane, Mariana Fernandes e Sarah foram as autoras dos gols da vitória por 3 a 1...
Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:30

Crédito: Adriano Fontes/CBF
O Flamengo venceu o Fortaleza por 3 a 1, na manhã desta quarta-feira, na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Tuane, Mariana Fernandes e Sarah foram as autoras dos gols da vitória rubro-negra. Letícia descontou para o Fortaleza.
+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaLogo aos dois minutos de jogo, Tuane recebeu passe de Mariana Fernandes e abriu o placar para a equipe rubro-negra. Aos sete minutos da etapa final, foi a vez de Mariana aproveitar escanteio cobrado por Naely e completar de cabeça para as redes. Letícia chegou a recolocar o Fortaleza na partida, mas Sarah fechou o marcados nos acréscimos, após lançamento de Naely.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança isolada do Grupo E. Na outra partida da chave, Goiás e Botafogo empataram em jogo de quatro gols. O Rubro-Negro volta a campo na sexta-feira, às 8h, para enfrentar o Botafogo. Os jogos da primeira fase da competição estão sendo disputados no CT do Atlético Sorocaba, no interior de São Paulo.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

