Flamengo bate Bahia fora de casa e conquista primeira vitória no Brasileirão Feminino

Crédito: Divulgação/Bahia

Após quatro tropeços seguidos, o Flamengo enfim venceu a primeira no Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste domingo, em Pituaçu, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 1 a 0, com gol de Raquel, logo aos seis minutos da etapa inicial.

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Com o resultado, o Flamengo chegou aos 5 pontos e subiu três posições na classificação. Agora, o Rubro-Negro ocupa a 10ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento. O Bahia, por sua vez, é o 13º colocado, com apenas 2 pontos.

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O JOGO

Apesar de um início de jogo equilibrado, o Flamengo abriu o placar logo aos seis minutos. Após cobrança de escanteio, Raquel subiu mais alto e marcou de cabeça: 1 a 0. Com a vantagem no marcador, o time rubro-negro passou a fazer uma marcação sob pressão e dificultava a saída de bola do Bahia.

Aos 21’, quase saiu o segundo do Fla. Raquel bateu cruzado e a defesa do Bahia cortou em cima da linha. Na parte final do primeiro tempo, o jogo ficou bastante truncado no meio de campo, com muito perde e ganha. As Meninas da Gávea foram para o intervalo na frente.

Na volta para a segunda etapa, o Bahia passou a buscar mais o ataque e foi pra cima tentar o empate. O Flamengo, por sua vez, continuava bem defensivamente e conseguia neutralizar as jogadas do time baiano. Aos 24’, a goleira Kaká brilhou e defendeu um pênalti, evitando que as donas da casa empatassem o jogo.

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Na reta final, a partida esquentou e ganhou em intensidade. O time do Bahia se lançava ao ataque e o Flamengo conseguia se segurar atrás. Aos 42’, Flávia acertou a trave numa bela cobrança de falta. A equipe rubro-negra soube controlar o jogo nos minutos finais e saiu de campo com a primeira vitória no campeonato.