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futebol

Flamengo avança em negociação com Santos e fica próximo de anunciar Marinho

Atacante de 31 anos, destaque do Santos nas últimas temporadas, está perto de ser oficializado como primeiro reforço do Flamengo para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 14:16

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 14:16

Marinho tem tudo para ser o primeiro reforço do Flamengo em 2022. O clube da Gávea, que abriu conversas pelo atacante nesta semana, avançou por um acordo com o Santos - que tem vínculo com o atleta até o fim deste ano -, e está perto de fechar a compra. Segundo o "ge", faltam detalhes e a assinatura. A expectativa é de que Marinho seja anunciado pelo Flamengo já nesta quinta.Confirmada a transferência, Marinho chegará ao Flamengo como o primeiro reforço da "Era Paulo Sousa". Contudo, foram várias as saídas do elenco em 2022, inclusive no setor ofensivo. Michael está acertado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e a venda deve ser oficializada também nesta quinta-feira. Já Kenedy retornou ao Chelsea, da Inglaterra, e deixou uma lacuna no grupo.Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na negociação. Ainda de acordo com o "ge", o atacante abrirá mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro pagará R$ 7 milhões.
Crédito: MarinhoestápróximodeseranunciadocomoreforçodoFlamengopara2022(Foto:IvanStorti/Santos

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