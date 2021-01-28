Flamengo avança com o Goiás em negociação de dívida por Michael

Crédito: Paula Reis / CRF

Em negociação para regularizar o pagamento referente à compra de Michael, a diretoria do Flamengo entrou em contato com a do Goiás nesta noite. As partes ainda não chegaram a um consenso, mas avançaram no sentido de acertar novo prazo para o clube da Gávea quitar a parcela de 2,5 milhões de euros, que deveria ter sido paga até segunda, dia 25. A confiança pelo lado Esmeraldino é de que o assunto logo será resolvido e que o Fla cumprirá seus compromissos.

> Confira a classificação atualizada do BrasileirãoO Rubro-Negro tinha até segunda, dia 25, para pagar a terceira de quatro parcelas referentes à compra de Michael, a qual tem valor 2,5 milhões de euros. O investimento do Flamengo no atleta é próximo dos R$ 33 milhões de reais, com a última parcela a ser quitada em abril, com o valor de 1,1 milhão euros.

Há uma multa estipulada em contrato de 20% caso o Flamengo não quitasse a parcela - como veio a acontecer -, mas o valor não deverá ser cobrado caso a negociação ande da forma com que os dois clubes esperam neste momento.