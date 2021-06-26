Flamengo atuará contra o Juventude com com números das cores da bandeira LGBTQIA+

Como forma de apoio ao movimento de conscientização pela luta das pessoas LGBTQIA+, o Flamengo entrará em campo neste domingo, na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com os números do Manto nas cores do arco-íris, assim como a braçadeira do capitão da equipe. A partida é às 11h contra o Juventude, pela sétima rodada do Brasileirão, em Caxias do Sul.Os uniformes utilizados pelos atletas rubro-negros no Alfredo Jaconi serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause. Confira, abaixo, como ficará a camisa do Thiago Maia, novo camisa 8 do Flamengo.