  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo atuará contra o Juventude com com números das cores da bandeira LGBTQIA+
futebol

Flamengo atuará contra o Juventude com com números das cores da bandeira LGBTQIA+

Uniformes do Flamengo utilizados contra o Juventude serão leiloados após a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:00

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Como forma de apoio ao movimento de conscientização pela luta das pessoas LGBTQIA+, o Flamengo entrará em campo neste domingo, na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com os números do Manto nas cores do arco-íris, assim como a braçadeira do capitão da equipe. A partida é às 11h contra o Juventude, pela sétima rodada do Brasileirão, em Caxias do Sul.Os uniformes utilizados pelos atletas rubro-negros no Alfredo Jaconi serão leiloadas através da plataforma Play For a Cause. Confira, abaixo, como ficará a camisa do Thiago Maia, novo camisa 8 do Flamengo.

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

