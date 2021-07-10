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Flamengo atualiza lista de inscritos para oitavas de final da Libertadores; veja as cinco mudanças

Rodinei, Piris da Motta, Vitor Gabriel, Igor Jesus e Pedro Arthur são inscritos pelo Rubro-Negro na competição internacional...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 15:58
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou na tarde deste sábado a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O clube fez as cinco alterações permitidas nesta fase do torneio e terá, ao todo, 50 jogadores à disposição para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em busca de uma vaga nas quartas de final.
+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao demitir Rogério Ceni? Vote!Da lista inicial de 50 inscritos para a fase de grupos da Libertadores, quatro jogadores já deixaram o Flamengo: Pepê, João Lucas, Richard Rios e Gerson. O outro que foi substituído é o jovem volante Lucas Bauru, de 17 anos, que sofreu grave lesão no joelho e só voltará aos gramados no fim deste ano.
Apesar de não ter contratado ninguém nesse período, o Flamengo contou com o retorno de três jogadores que estavam emprestados: Rodinei, Piris da Motta e Vitor Gabriel. Além deles, dois jovens da base, Igor Jesus e Pedro Arthur, foram inscritos para fechar a lista de 50 nomes.
+ De olho na Libertadores, Flamengo busca acordo com Renato Gaúcho neste sábado; veja detalhes
As cinco mudanças do Flamengo na lista:
- Piris da Motta no lugar de Gerson- Pedro Arthur no lugar de João Lucas- Igor Jesus no lugar de Lucas Bauru- Rodinei no lugar de Richard- Vitor Gabriel no lugar de Pepê
Thiago Maia, que assumiu a camisa 8 de Gerson no Brasileirão, continuará vestindo a 33 na Libertadores. Piris da Motta será o responsável por usar o antigo número do Coringa.

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