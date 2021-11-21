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Flamengo atropela o Vasco e vai para a decisão do Carioca Feminino

Rubro-negras goleiam o Vasco por 4 a 1 na semifinal realizada neste domingo (21). Final será contra o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:36

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:36

O Flamengo garantiu sua vaga na decisão do Campeonato Carioca Feminino em grande estilo. Com gols de Pimentinha, Rayanne, Darlene e um gol contra, as rubro-negras derrotaram o Vasco por 4 a 1 na manhã deste domingo (21), na Gávea. O resultado leva a equipe a fazer a final contra o Fluminense. Após um início de jogo bastante travado, o Flamengo começou a se soltar em campo. Pimentinha carimbou bola na trave. Em seguida, Sorrisou cruzou e a jogada exigiu a goleira cruz-maltina.
A equipe abriu o placar aos 45 minutos. Darlene conseguiu um drible de corpo, fez o lançamento e Pimentinha não perdoou ao tocar na saída de Flor. Impetuosas, as rubro-negras voltaram do intervalo aceleradas. Rafa Barros tocou e Darlene carimbou o travessão.
Logo depois da parada técnica, a equipe ampliou. Jayanne engatou contra-ataque e serviu Darlene. A camisa 27 abriu caminho para Rayanne superar Flor. Minutos depois, veio o terceiro. Em cruzamento de Sorriso, a vascaína Araújo mandou para a própria rede.
O quarto gol rubro-negro veio em grande jogada. Darlene passou como quis por uma adversária e chutou no ângulo. No finzinho, o Vasco diminuiu em finalização de Carol.
Crédito: EquipedaGáveamediráforçascomoFluminensenadecisão(PaulaReis/CRF

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