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Flamengo assegura transação de quase R$ 30 milhões após Natan cumprir meta no Red Bull Bragantino

Aos 20 anos, zagueiro será adquirido em definitivo pelo Braga para a temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 08:05

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 08:05

Crédito: Meta batida! Natan atuou durante os 90 minutos contra o Palmeiras (Divulgação/Bragantino
Promissor zagueiro revelado no Ninho do Urubu, Natan cumpriu a meta de 20 partidas pelo Red Bull Bragantino com, no mínimo, 45 minutos em campo, no último sábado, quando iniciou entre os titulares na vitória sobre o Palmeiras, por 4 a 2, no Allianz Parque. Portanto, o Flamengo, que o emprestou até o fim desta temporada, assegurou R$ 27 milhões na transação, ao todo.O Flamengo já havia garantindo R$ 5 milhões pelo empréstimo, então embolsará, em 2022 (por conta do acordo estabelecido entre os clubes), R$ 22 milhões pela meta alcançada - citada acima.
DIREITOS ECONÔMICOS DE NATAN
Até a transferência ser sacramentada, os direitos econômicos de Natan estão divididos da seguinte forma: entre Flamengo, que tem 60%, e Porto Vitória, clube do Espírito Santo, que detém os outros 40%. Na negociação de março, o Rubro-Negro recebeu uma fatia de 22% da equipe capixaba antes de vender 70% para o Red Bull Bragantino.
> Veja a tabela do Brasileirão
Dessa forma, ao fim da transferência em dezembro deste ano, o Flamengo manterá 12% dos direitos de Natan, o Porto Vitória ficará com 18% e o RB Bragantino será o detentor dos 70% restantes.

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