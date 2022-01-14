Flamengo apresenta proposta ao Manchester United para comprar Andreas Pereira

O Flamengo já se movimenta nos bastidores para garantir a permanência de Andreas Pereira. O clube, inclusive, oficializou uma proposta ao Manchester United para comprar o meio-campista, que está no clube carioca por empréstimo até junho de 2022. > Gabigol na Seleção: veja quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora.

O Flamengo manifestou o interesse e formalizou proposta para comprar Andreas Pereira junto ao United Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A informação foi dada pela "TNT Sports", que também noticiou que os Red Devils devem fazer jogo duro na negociação, mas devem aceitar a venda por 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões na cotação atual).

A vontade do Rubro-Negro de garantir a permanência do camisa 18 na Gávea, vale lembrar, não é segredo. Na última segunda-feira, durante entrevista coletiva, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, manteve os pés no chão e confirmou que o clube quer a contratação do meia.

"Sim, acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento adequado a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. Jogador do Manchester United, uma das maiores potências do futebol europeu, então você tem que ir com calma e tato para que a negociação seja o melhor possível para o Flamengo e para o jogador. Mas que tenha êxito na operação. O jogador hoje é do Manchester United", disse Braz.

Essa vontade, inclusive, é recíproca. Durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN, em dezembro de 2021, Andreas já havia externado o desejo e disse que seria feito "de tudo" para que isso acontecesse.