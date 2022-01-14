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Não vai ser barato

Flamengo apresenta proposta ao Manchester United para comprar Andreas Pereira

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, já havia confirmado que o Flamengo tentaria garantir a permanência do jogador em definitivo. Valores envolvidos são elevados
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 23:22

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 23:22

O Flamengo já se movimenta nos bastidores para garantir a permanência de Andreas Pereira. O clube, inclusive, oficializou uma proposta ao Manchester United para comprar o meio-campista, que está no clube carioca por empréstimo até junho de 2022. > Gabigol na Seleção: veja quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora.
Flamengo
O Flamengo manifestou o interesse e formalizou proposta para comprar Andreas Pereira junto ao United Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A informação foi dada pela "TNT Sports", que também noticiou que os Red Devils devem fazer jogo duro na negociação, mas devem aceitar a venda por 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões na cotação atual).
A vontade do Rubro-Negro de garantir a permanência do camisa 18 na Gávea, vale lembrar, não é segredo. Na última segunda-feira, durante entrevista coletiva, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, manteve os pés no chão e confirmou que o clube quer a contratação do meia.
"Sim, acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento adequado a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. Jogador do Manchester United, uma das maiores potências do futebol europeu, então você tem que ir com calma e tato para que a negociação seja o melhor possível para o Flamengo e para o jogador. Mas que tenha êxito na operação. O jogador hoje é do Manchester United", disse Braz.
Essa vontade, inclusive, é recíproca. Durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN, em dezembro de 2021, Andreas já havia externado o desejo e disse que seria feito "de tudo" para que isso acontecesse.
"Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível", disse Andreas.

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