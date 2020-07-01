Flamengo apresenta patrocinador master, e Landim estipula valor 'realista' e anual com parceria

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dia após o fim do vínculo com o Banco BS2, o Flamengo apresentou, oficialmente, o Banco de Brasília (BRB) como substituto para o espaço nobre nos uniformes, em evento realizado na Gávea, para os próximos três anos. O presidente Rodolfo Landim e Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do clube, estiveram juntos a Paulo Henrique Costa, presidente do novo patrocinador master do Rubro-Negro. O trio respondeu a perguntas enviadas virtualmente por jornalistas.

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Landim afirmou que "a proposta do BRB foi muito melhor do que as demais propostas" e não descartou novos negócios com a Amazon, uma das anteriores postulantes ao patrocínio master do Fla, no futuro.

- O que estamos buscando e concluindo nesse novo contrato é uma parceria comercial. O que nos foi oferecido pela Amazon era um contrato de patrocínio. Evoluímos de um patrocínio internacional para um contrato de parceria que envolve toda a massa da torcida - disse o presidente, logo após realçar:

- É difícil falar nesse momento (o valor anual), temos uma série de produtos que estamos desenvolvendo. O que podemos dizer a vocês é que o Flamengo tem a garantia de um mínimo de R$ 32 milhões, mas temos um plano de negócios e à medida que esses produtos chegam ao mercado a ideia é que essas receitas possam ir aumentando. Diria algo realista, não otimista, R$ 50 milhões por ano em três anos. Espero um resultado positivo, mais surpreendente ainda, para que a gente possa ter valores ainda maiores.O presidente Rodolfo Landim abriu a coletiva ao lado de Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, e Paulo Henrique Costa, presidente do banco BRB!

Assista agora: https://t.co/YgXsHxN4UW #FlaTV pic.twitter.com/5wFUG2GKaX— Flamengo (@Flamengo) July 1, 2020 O presidente do Rubro-Negro também destacou a importância da receita através do sócio-torcedor, tema da entrevista coletiva - e que recebeu mensagens de gratidão por parte dos dirigentes, mesmo neste período de pandemia, em que o clube perdeu cerca de 45 mil sócios-torcedores.

- Os custos operacionais custam R$230 milhões esse ano. É uma receita muito importante (advinda do BRB), mas não é suficiente. Vamos precisar contar com o apoio do sócio-torcedor, direitos de transmissão, patrocínios... Para manter o equilíbrio entre receitas e despesas.E MAIS:Conselho Deliberativo do Fla aprova parceria com Banco BRBParceria entre Fla e BS2 chega ao último dia; como será o novo cicloFLA SEGUE ATIVO NOS BASTIDORES

Em seguida, Gustavo Oliveira salientou que o Flamengo está próximo de anunciar novas marcas para patrocinar o clube. Além disso, o VP destacou que "as ações do banco valorizaram 64% após o acordo" e que isso "significa que o BRB vale R$ 1 bilhão a mais do que antes do projeto".

- O Flamengo continua trabalhando. Temos dois espaços (manga e calção). Um deles praticamente fechado. Estamos trabalhando para conseguir mais receita.

'NENHUM OUTRO CLUBE TEM UMA PARCERIA DESTE TAMANHO'

O presidente do BRB também utilizou o microfone para ecoar a magnitude desse acordo, o qual, segundo Paulo Henrique Costa, "nenhum outro clube de futebol tem uma parceria desse tamanho".

- Nossa saudação muito especial a toda a Nação Rubro-Negra. Com imenso orgulho que a gente trata de uma parceria comercial e estratégica visando um banco digital e um conjunto de produtos exclusivos desde cartões, conta corrente, produtos de crédito e um conjunto de ações de relacionamento para aproximar ainda mais essa torcida fantástica de um clube tão querido. Uma parceria história, inédita. Nenhum outro clube de futebol tem uma parceria desse tamanho em que unimos nossas forças e dividimos todos os resultados ao longo dessa caminhada. Agradecemos o voto de confiança. Uma fonte perene e de longo prazo de recursos para o Flamengo, para que continue a ser o maior e melhor time de futebol do Brasil, com a maior torcida do mundo - comentou Paulo, cujo banco em que preside já era parceiro da equipe de basquete do Fla desde julho de 2019.

ESTREIA JÁ NESTA QUARTA

Além da apresentação oficial, esta quarta-feira também será marcada pela estreia do Banco de Brasília no uniforme do Flamengo, que enfrenta o Boavista, às 21h30 da noite, no Maracanã e pela 5ª rodada da Taça Rio.