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Flamengo aposta no erro mínimo para chegar à final do Brasileiro Sub-17: 'Estar 100% concentrado'

Após empate em 3 a 3 no jogo de ida da semifinal, Garotos do Ninho voltam a enfrentar o São Paulo neste sábado, às 14h, na Gávea...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 18:40
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em busca do bicampeonato, o Flamengo decide neste sábado uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após um eletrizante empate em 3 a 3 no jogo de ida, a equipe rubro-negra volta a enfrentar o São Paulo e precisa apenas de uma vitória na Gávea para garantir a classificação. Apesar da vantagem de jogar em casa, os Garotos do Ninho pregam cautela e apostam que o duelo será novamente decidido nos detalhes.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Já tivemos uma pequena amostra no primeiro jogo da dificuldade que teremos pela frente. O São Paulo vem fazendo um grande trabalho nas categorias de base, assim como o Flamengo. Nosso grupo precisa estar 100% concentrado para avançar. Quem errar menos, ficará com a vaga. Vamos deixar tudo em campo para que a gente possa sair de campo vitorioso - disse Petterson, um dos destaques da equipe.
Atacante pelos lados, Petterson veio de Santa Catarina, trazido por Sávio, ex-atacante e ídolo do Flamengo. Com cinco gols em 12 jogos, ele é um dos artilheiros da equipe rubro-negra no torneio, mas também se destaca pelas assistências.
- Sou um jogador que gosta de servir meus companheiros. Lógico que os gols são importantes, principalmente para um atacante, mas o resultado final é o que realmente vale. Sendo com gols ou assistências, quero ver sempre o Flamengo saindo de campo com a vitória.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 14h (de Brasília), na Gávea. O Rubro-Negro precisa de uma vitória simples para avançar à grande final do Brasileiro Sub-17. Como não há gol qualificado, a vaga será decidida nas penalidades em caso de novo empate. Quem passar enfrenta Vasco ou Cruzeiro, que disputam a outra semifinal.

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