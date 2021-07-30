Flamengo aposta no erro mínimo para chegar à final do Brasileiro Sub-17: 'Estar 100% concentrado'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em busca do bicampeonato, o Flamengo decide neste sábado uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após um eletrizante empate em 3 a 3 no jogo de ida, a equipe rubro-negra volta a enfrentar o São Paulo e precisa apenas de uma vitória na Gávea para garantir a classificação. Apesar da vantagem de jogar em casa, os Garotos do Ninho pregam cautela e apostam que o duelo será novamente decidido nos detalhes.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Já tivemos uma pequena amostra no primeiro jogo da dificuldade que teremos pela frente. O São Paulo vem fazendo um grande trabalho nas categorias de base, assim como o Flamengo. Nosso grupo precisa estar 100% concentrado para avançar. Quem errar menos, ficará com a vaga. Vamos deixar tudo em campo para que a gente possa sair de campo vitorioso - disse Petterson, um dos destaques da equipe.

Atacante pelos lados, Petterson veio de Santa Catarina, trazido por Sávio, ex-atacante e ídolo do Flamengo. Com cinco gols em 12 jogos, ele é um dos artilheiros da equipe rubro-negra no torneio, mas também se destaca pelas assistências.

- Sou um jogador que gosta de servir meus companheiros. Lógico que os gols são importantes, principalmente para um atacante, mas o resultado final é o que realmente vale. Sendo com gols ou assistências, quero ver sempre o Flamengo saindo de campo com a vitória.

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