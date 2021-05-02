Flamengo aposta na rotatividade e mostra força no início da maratona de jogos em maio; veja calendário

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nova partida, nova escalação e nova vitória. Essa tem sido a tônica do Flamengo nas últimas semanas. Neste sábado, o clube rubro-negro - com um time majoritariamente reserva - derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, e deu um grande passo para garantir uma vaga na decisão do Campeonato Carioca.

+ ATUAÇÕES: Trio ofensivo aproveita chance como titular e comanda vitória do Flamengo sobre o Volta RedondaDos onze escolhidos por Rogério Ceni para iniciar a partida de ida das semifinais, apenas três haviam sido titulares na partida anterior contra o Unión La Calera: Diego Alves, Willian Arão e Everton Ribeiro. O restante da equipe foi poupado e deu espaço a jogadores que vinham recebendo menos minutagem. E, no fim das contas, a estratégia se mostrou acertada.

Além de poupar atletas importantes para o jogo contra a LDU na próxima terça-feira, Rogério Ceni aproveitou para rodar o elenco e recuperar a confiança de alguns que vinham sendo questionados. É o caso da dupla Michael e Vitinho, que - ao lado de Pedro - foram destaques na vitória sobre o Volta Redonda.

Após a partida, o treinador comentou sobre a importância da rotatividade e o ganho de opções no elenco, principalmente em meio à maratona intensa de jogos do Carioca e da Libertadores.

O confronto deste sábado foi apenas o primeiro de possivelmente nove jogos que o Flamengo fará em maio. Até o fim deste mês decisivo, a equipe disputará o restante da fase de grupos da Libertadores - com direito a duas viagens -, além da reta final do Estadual e da estreia no Campeonato Brasileiro. Confira o calendário:

04/05 - LDU x Flamengo - 3ª rodada da Libertadores08/05 - Flamengo x Volta Redonda - Semifinal do Carioca11/05 - Unión La Calera x Flamengo - 4ª rodada da Libertadores15/05 - Final do Carioca*19/05 - Flamengo x LDU - 5ª rodada da Libertadores22/05 - Final do Carioca*27/05 - Flamengo x Vélez Sarsfield - 6ª rodada da Libertadores30/05 - Flamengo x Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão

* caso confirme a classificação contra o Volta Redonda