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Flamengo aposta na rotatividade e mostra força no início da maratona de jogos em maio; veja calendário

Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado, e abriu grande vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Equipe pode fazer mais nove jogos no mês...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 06:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nova partida, nova escalação e nova vitória. Essa tem sido a tônica do Flamengo nas últimas semanas. Neste sábado, o clube rubro-negro - com um time majoritariamente reserva - derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, e deu um grande passo para garantir uma vaga na decisão do Campeonato Carioca.
+ ATUAÇÕES: Trio ofensivo aproveita chance como titular e comanda vitória do Flamengo sobre o Volta RedondaDos onze escolhidos por Rogério Ceni para iniciar a partida de ida das semifinais, apenas três haviam sido titulares na partida anterior contra o Unión La Calera: Diego Alves, Willian Arão e Everton Ribeiro. O restante da equipe foi poupado e deu espaço a jogadores que vinham recebendo menos minutagem. E, no fim das contas, a estratégia se mostrou acertada.
Além de poupar atletas importantes para o jogo contra a LDU na próxima terça-feira, Rogério Ceni aproveitou para rodar o elenco e recuperar a confiança de alguns que vinham sendo questionados. É o caso da dupla Michael e Vitinho, que - ao lado de Pedro - foram destaques na vitória sobre o Volta Redonda.
Após a partida, o treinador comentou sobre a importância da rotatividade e o ganho de opções no elenco, principalmente em meio à maratona intensa de jogos do Carioca e da Libertadores.
O confronto deste sábado foi apenas o primeiro de possivelmente nove jogos que o Flamengo fará em maio. Até o fim deste mês decisivo, a equipe disputará o restante da fase de grupos da Libertadores - com direito a duas viagens -, além da reta final do Estadual e da estreia no Campeonato Brasileiro. Confira o calendário:
04/05 - LDU x Flamengo - 3ª rodada da Libertadores08/05 - Flamengo x Volta Redonda - Semifinal do Carioca11/05 - Unión La Calera x Flamengo - 4ª rodada da Libertadores15/05 - Final do Carioca*19/05 - Flamengo x LDU - 5ª rodada da Libertadores22/05 - Final do Carioca*27/05 - Flamengo x Vélez Sarsfield - 6ª rodada da Libertadores30/05 - Flamengo x Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão
* caso confirme a classificação contra o Volta Redonda
+ Confira a tabela completa da Libertadores e simule os resultadosFlamengo voltará a enfrentar a altitude de Quito (RODRIGO BUENDIA/AFP)Após a vitória sobre o Volta Redonda, o Flamengo volta as atenções para a LDU e a altitude de 2.850 metros em Quito, no Equador. O confronto válido pela terceira rodada da Libertadores será na terça-feira, às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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