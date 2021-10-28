Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo: após queda na Copa do Brasil, Renato entrega cargo, mas diretoria banca treinador
futebol

Flamengo: após queda na Copa do Brasil, Renato entrega cargo, mas diretoria banca treinador

Durante a coletiva de imprensa, Renato Gaúcho havia assumido responsabilidade pela eliminação na Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 02:30

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 02:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil há poucas horas, e o clima nos bastidores está quente. Conforme informou o "ge", o técnico Renato Gaúcho entregou o cargo de treinador, mas foi demovido da ideia pelo VP de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel. Renato assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins e disse que não teria problema em deixar o Flamengo se fosse o melhor para o clube. No entanto, os dois dirigentes bancaram o treinador. Inclusive, durante a coletiva o próprio Renato frisou que a responsabilidade pela eliminação da Copa do Brasil era dele.
- A responsabilidade da derrota é toda minha, uma desclassificação numa competição é toda minha, o grupo não tem culpa de nada - disse.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoDepois, na tradicional corrente com os jogadores, os dirigentes endossaram o voto de confiança no treinador. No entanto, cresce um questionamento ao trabalho de Renato Gaúcho, principalmente no que diz respeito ao conteúdo de suas atividades.
Segundo o "ge", há muitos trabalhos coletivos, mas pouco detalhamento de questões táticas. Vale lembrar que o Fla alcançou o quarto jogo seguido sem vitória - dois empates e duas derrotas -, o que aumentou o clima de cobranças.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados