Flamengo: após queda na Copa do Brasil, Renato entrega cargo, mas diretoria banca treinador

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil há poucas horas, e o clima nos bastidores está quente. Conforme informou o "ge", o técnico Renato Gaúcho entregou o cargo de treinador, mas foi demovido da ideia pelo VP de futebol, Marcos Braz, e o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel. Renato assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins e disse que não teria problema em deixar o Flamengo se fosse o melhor para o clube. No entanto, os dois dirigentes bancaram o treinador. Inclusive, durante a coletiva o próprio Renato frisou que a responsabilidade pela eliminação da Copa do Brasil era dele.

- A responsabilidade da derrota é toda minha, uma desclassificação numa competição é toda minha, o grupo não tem culpa de nada - disse.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoDepois, na tradicional corrente com os jogadores, os dirigentes endossaram o voto de confiança no treinador. No entanto, cresce um questionamento ao trabalho de Renato Gaúcho, principalmente no que diz respeito ao conteúdo de suas atividades.