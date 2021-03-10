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Flamengo aplica goleada de dois dígitos e encaminha título da Taça Guanabara Feminina

Rubro-Negro não encontrou dificuldades e venceu o Angra dos Reis por 11 a 0, em partida válida pela penúltima rodada da competição...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:04
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Líder e com 100% de aproveitamento no Carioca Feminino, o Flamengo aplicou mais uma goleada na competição. A vítima desta quarta-feira, no Cefan, foi o Angra dos Reis, que foi superado por 11 a 0, em partida válida pela penúltima rodada da Taça Guanabara.A grande destaque da vitória rubro-negra foi a meia Rafa Barros, que marcou três gols. Flávia e Jayanne também foram importantes para a goleada e marcaram dois gols cada. Raquel, Cida, Dedê e Ana Carla fecharam o placar.
Com o resultado, o time rubro-negro manteve a campanha perfeita e chegou aos 21 pontos. O Flamengo lidera a Taça Guanabara ao lado do Botafogo, que venceu o Fluminense e também chegou aos 21 pontos. No entanto, o Alvinegro tem um jogo a mais e folgará na última rodada.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Para confirmar o título da Taça Guanabara, o Fla só não pode perder para a Portuguesa de goleada. A partida está marcada o próximo sábado, às 15h (de Brasília), na Gávea. Ao fim desta fase, os quatro primeiros colocados garantirão vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

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