Flamengo anuncia retorno de JP Batista para a temporada 2021/22

Crédito: João Pires/LNB

O terceiro reforço do Flamengo para a temporada 2021/22 é um velho conhecido da torcida: JP Batista. Experiente e dono de uma carreira consolidada no Brasil e exterior, o jogador já teve uma passagem pelo Rubro-Negro entre 2015 e 2018 e é o sétimo nome confirmado no elenco.

+ Flamengo chega a 20 jogadores da base que receberam chances na temporada; veja listaCom a camisa rubro-negra, o pivô conquistou dois Estaduais e um NBB. O título nacional veio logo na sua primeira temporada na Gávea, em série melhor de cinco contra Bauru, após vitória por 100 a 66, na Arena Carioca 2. Nesse dia, JP foi fundamental com 20 pontos, seis rebotes e 23 de eficiência. Ele retorna ao clube após atuar por Mogi, Le Mans-FRA e Minas.

Durante os três anos no Flamengo, o pivô manteve boas médias em termos de pontuação (aproveitamento) e se destacou pelo estilo de jogo, com domínio amplo do garrafão. JP Batista celebrou o retorno à Gávea:

- É uma honra e um privilégio enorme vestir o Manto. Já tive a oportunidade de defender o Mengão e poder voltar a fazer parte dessa família novamente é algo muito especial pra mim. Como diz o hino... Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!FICHA TÉCNICA

Nome completo: João Paulo Lopes BatistaData de nascimento: 29/10/1981Naturalidade: Olinda-PEPosição: PivôELENCO DO FLAMENGO PARA 2021/22