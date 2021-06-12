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Flamengo anuncia renovação de Olivinha, e ídolo comemora: 'Vou dar a minha vida'

Conhecido como "Deus da raça", ala-pivô disputará 14ª temporada pelo clube rubro-negro...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 19:26
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
A história de Olivinha no Flamengo teve mais um capítulo confirmado neste sábado. Um dos destaques da equipe na campanha espetacular de 2020/21, o ala-pivô renovou o vínculo com o Rubro-Negro e disputará a sua 14 temporada com pelo clube da Gávea.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoRubro-negro de coração e conhecido como "Deus da Raça", Olivinha se emocionou ao falar sobre a renovação de contrato com o Flamengo.
- É com uma alegria, uma paixão e um prazer muito grandes que eu falo que renovei. Estou feliz por estar ao lado da Nação mais uma vez, podendo representar nosso Manto Sagrado da melhor maneira possível. Podem ter certeza de que vou dar a minha vida pelo Mengão - garantiu o ala-pivô.
Olivinha coleciona 21 títulos pelo Flamengo: seis edições do NBB, uma Liga das Américas, uma Champions League Américas, duas Copas Super 8 e um Mundial de Clubes, além de dez estaduais.
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Maior reboteiro na história do Novo Basquete Brasil e primeiro a chegar na marca de 3 mil rebotes, o camisa 16 alcançou também inúmeros títulos pessoais, entre eles, o de MVP das finais da competição em duas oportunidades, em 2016 e 2019.
Olivinha é também o jogador mais eficiente da história do campeonato, o atleta com mais cestas de 2 pontos e o 4° maior cestinha da competição. Na última temporada, o craque obteve médias de 12 pontos, 7.4 rebotes, 1.4 assistências e 15.7 de eficiência.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Vale lembrar que o Flamengo não renovou com o ala Marquinhos, outro ídolo da equipe. Em 2022, o Rubro-Negro voltará a disputar a Copa Intercontinental e promete reforçar o elenco. Entre outros desafios, estão também a Champions League Américas, o NBB, a Copa Super 8 e o Estadual.

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