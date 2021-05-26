Flamengo anuncia renovação com goleiro João Fernando até 2023

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ainda sem estrear como profissional, João Fernando está de contrato renovado com o Flamengo. Se o vínculo anterior era até o fim de 2021, o novo compromisso do goleiro titular do sub-20 com o clube vai até dezembro de 2023. A assinatura foi feita na tarde desta quarta-feira e divulgada pelo Rubro-Negro nas redes sociais.

+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetDesde os nove anos nas categorias de base do Flamengo, João Fernando é um dos principais destaques da equipe sub-20 rubro-negra. Na última temporada, inclusive, ele foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão da categoria. Com 20 anos completados em março, ele está no último ano como atleta de base.

Atualmente, ele pode ser considerado o quinto goleiro da equipe profissional do Flamengo. Com as lesões de César e Diego Alves, ele foi relacionado por Ceni para diversos jogos recentes, mas não entrou em campo.

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