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futebol

Flamengo anuncia renovação com goleiro João Fernando até 2023

Destaque da equipe sub-20 e relacionado para diversas partidas do profissional, jovem tinha contrato até dezembro de 2021...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 18:31
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda sem estrear como profissional, João Fernando está de contrato renovado com o Flamengo. Se o vínculo anterior era até o fim de 2021, o novo compromisso do goleiro titular do sub-20 com o clube vai até dezembro de 2023. A assinatura foi feita na tarde desta quarta-feira e divulgada pelo Rubro-Negro nas redes sociais.
+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetDesde os nove anos nas categorias de base do Flamengo, João Fernando é um dos principais destaques da equipe sub-20 rubro-negra. Na última temporada, inclusive, ele foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão da categoria. Com 20 anos completados em março, ele está no último ano como atleta de base.
Atualmente, ele pode ser considerado o quinto goleiro da equipe profissional do Flamengo. Com as lesões de César e Diego Alves, ele foi relacionado por Ceni para diversos jogos recentes, mas não entrou em campo.
+ Destaque na base do Flamengo, João Fernando revela inspiração em Júlio César e mira estreia no profissional
Além da renovação com o Flamengo, João Fernando tem outro motivo para comemorar nesta semana. Ele foi chamado por Tite para completar os treinos da Seleção Brasileira e se apresentará à Granja Comary nesta quinta-feira.

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