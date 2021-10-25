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futebol

Flamengo anuncia que artroscopia de Pedro foi realizada e informa próximos passos

A alta hospitalar de Pedro está prevista para esta terça-feira; assim, o clube confirmou que a fisioterapia será iniciada nesta quarta-feira...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 20:59
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite desta segunda-feira, foi concluída a artroscopia no joelho direito de Pedro para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito. O procedimento em questão foi realizado no hospital Copa Star pelo Doutor Luiz Antônio Vieira, que foi acompanhado por Márcio Tannure, médico do Flamengo.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Segundo informou o Flamengo, a alta hospitalar de Pedro está prevista para esta terça-feira. Assim, o clube confirmou que a fisioterapia será iniciada nesta quarta-feira.
Por outro lado, embora o procedimento cirúrgico tenha sido um sucesso, o Fla não revelou o prazo de recuperação. Entretanto, o prazo de recuperação é estipulado em três semanas a quatro semanas.
> Veja a tabela do BrasileirãoENTENDA O CASO
No último domingo, o Flamengo informou que Pedro sofreu uma lesão de menisco e que precisaria passar por cirurgia no joelho direito. Assim, a decisão da artroscopia foi tomada 12 dias após a pancada sofrida pelo atleta, que aconteceu na partida contra o Juventude, válida pela 26ª rodada do Brasileirão.
No período, Pedro fez dois exames de imagem e foi orientado a procurar o Dr. Luiz Antônio Vieira, que o operou em 2018, por Márcio Tannure, médico do Fla, que participou da conversa no fim de semana.
O LANCE! preparou uma linha do tempo em que detalha e explica os fatos acontecidos até a cirurgia realizada nesta noite (Clique aqui e confira).

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