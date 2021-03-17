Flamengo anuncia parceria para captação de talentos nas comunidades da Grande Tijuca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca de fortalecer as categorias de base e reforçar o seu papel social, o Flamengo fechou uma parceria com a Subprefeitura da Grande Tijuca para a captação de novos talentos nas comunidades da região. O projeto 'Campos dos Sonhos' vai criar laboratórios de observação do Rubro-Negro em projetos sociais de futebol já existentes nessas comunidades.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no Flamengo- Serão realizadas palestras, visitas aos treinos e campeonatos das comunidades para captação de novos talentos e orientação técnica aos profissionais, no intuito de fomentar a prática esportiva e a cidadania, criando gerações de bons cidadãos tijucanos - destacou Wagner Coe, subprefeito da Grande Tijuca e conselheiro do Flamengo.

As nove comunidades que participarão do projeto são: Borel, da Formiga, do Andaraí, da Casa Branca, do Salgueiro, do Turano, da Chacará do Céu e do Morro da Cruz. As ações serão feitas para crianças e adolescentes, na faixa etária de 5 a 15 anos.

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Com a participação do Flamengo nos projetos já existentes, calcula-se que mais de 1.200 famílias sejam beneficiadas. Um evento na Gávea marcou o lançamento da parceria, que também foi comemorada pelo clube rubro-negro.

- É uma grande oportunidade para a gente. A responsabilidade social do Flamengo tem como prioridade a educação. Essa é uma oportunidade da gente falar com esses projetos, que fazem trabalhos importantíssimos. Nós temos uma metodologia especial para o trabalho de projetos sociais que trabalham com o esporte - disse Camila Nascimento, gerente de responsabilidade social do Flamengo.

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- Vamos visitar essas comunidades no primeiro semestre, já está tudo no calendário. No segundo semestre, vamos voltar a elas, com pelo menos dois scouts escalados para cada comunidade específica, para observar de forma correta, fazer avaliação como fazemos em outros projetos - explicou Thiago Rocha, novo coordenador de captação do clube.