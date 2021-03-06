Flamengo anuncia nova contratação

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O time de e-Sports do Flamengo anunciou a contratação do streamer Barcellos "Paizao" Mesquita como influenciador. Ele ainda fará parte da equipe de criadores de League of Legends, sendo também o coordenador dos demais influenciadores.

A chegada de BarcelloS foi anunciada nesta sexta-feira (05), no Instagram da própria organização. Conheça mais detalhes sobre a carreira do novo integrante do Flamengo Barcellos.

Barcellos "Paizao" Mesquita tem 42 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro residindo atualmente na cidade de Maringá - PR. O streamer, sempre teve contato com o futebol desde muito cedo fazendo parte também da torcida organizada do CRF (Clube de Regatas do Flamengo). A profissionalização na carreira de streamer aconteceu em um período delicado de sua vida onde o mesmo passava por um diagnóstico de ansiedade e depressão. Para distrair a mente, ele decidiu começar a fazer live como uma brincadeira logo no início da plataforma Cube TV, mas não tinha ideia que futuramente viria a se tornar sua profissão.

O streamer começou com jogos como Cross Fire se tornando vice campeão mundial em um campeonato da plataforma onde posteriormente acabou migrando para o Free Fire. Além das lives do battleground, o streamer também tem histórico no desafiante de League of Legends e se aventura em outros jogos como Fall Guys, PUBG Mobile, COD Mobile e etc.