futebol

Flamengo anuncia mudanças na estrutura do futebol de base

Clube comunicou as saídas do treinador do Sub-17, Phelipe Leal, e do Preparador Físico do Sub-20, Arthur Peixoto, que acompanharão o técnico Guilherme Dalla Déa rumo à China
...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 18:07

Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, mudança de comando nas equipes de base do futebol. O treinador do time Sub-17, Phelipe Leal, e o Preparador Físico da equipe Sub-20, Arthur Peixoto, vão acompanhar o técnico Guilherme Dalla Déa na implementação do novo projeto do futebol de base do Guangzhou Evergrande, na China. Com a saída de Leal, o futebol de base rubro-negro passa por algumas mudanças na formatação de seus treinadores.
O Professor Mário Jorge deixa o comando técnico da equipe Sub-15, e assume a recém-criada categoria Sub-18. Ramon Lima, que treinava o Sub-18, substitui Phelipe Leal no Sub-17. E Lúdyo Santos, que em 2018 chegou ao clube como Coordenador Técnico do Sub-20 e teve participação importante nas cinco conquistas da categoria na temporada passada, volta às suas origens e assume o cargo de treinador da equipe Sub-16. Para o lugar de Arthur Peixoto no comando da preparação física da equipe Sub-20, assume Fabiano Médici.
Com isso, a nova estrutura técnica do futebol de base rubro-negro passa a ser:
Sub-20:Treinador - Maurício SouzaAuxiliar Técnico - Márcio Torres
Sub-18:Treinador - Mário Jorge
Sub-17:Treinador - Ramon Lima
Sub-16:Treinador - Lúdyo Santos
Sub-15:Treinador – Leonardo Ramos
Sub-14:Treinador - Leonardo Cherede
Sub-13:Treinador - Leonam KasaliTrajetória vencedora:
Em dois anos e meio de clube, Phelipe Leal comandou a categoria Sub-17 nas inéditas conquistas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Manchester United Summer Trophy, na Inglaterra, derrotando Porto, Arsenal e Manchester United.
Arthur Peixoto deixa o Flamengo após 13 temporadas, nas quais passou por todas as categorias do futebol de base e obteve inúmeras conquistas, entre elas a Copa São Paulo, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil, todas pela categoria Sub-20.
Ambos integraram também a comissão técnica campeã mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2019. O Flamengo agradeceu os profissionais pelos serviços prestados ao longo dos últimos anos, e desejou sorte no prosseguimento das carreiras.
Um breve perfil dos profissionais diretamente envolvidos nas trocas:
Mário Jorge (Sub-18):
Mário Jorge, 42 anos, natural do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira no Audax Rio, passou tambem por São Cristóvão e Vasco. Chegou ao Flamengo em 2016 para comandar a categoria Sub-13. Passou pelo Sub-14, Sub-15, Sub-16 e agora assume o comando técnico da recém criada categoria Sub-18. Suas principais conquistas pelo clube são o Bicampeonato Mundial de Dubai e a Verona Cup (Sub-16), a Nike Premier Cup (Sub-15), a Copa Votorantim (considerada o Campeonato Brasileiro Sub-14), e os Estaduais Sub-14 e Sub-15.
Lúdyo Santos (Sub-16)
Com 35 anos e natural de Viçosa (MG), Lúdyo Santos tem longo histórico de treinador, tendo passado por equipes de base e também do futebol profissional. Está no Flamengo desde 2018, ano em que chegou para assumir a função de Coordenador Técnico da categoria Sub-20.
O sucesso foi imediato, e a lista de conquistas nesse período é enorme: Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil (títulos inéditos na história do Mais Querido), Campeonato Carioca, Torneio Guilherme Embry e o retorno à Taça Libertadores da América da categoria, após 12 anos. Além das conquistas, Lúdyo ajudou a lapidar Garotos do Ninho recém revelados pela base rubro-negra como, por exemplo, Reinier, Yuri César e Lázaro, entre outros. Lúdyo assume, a partir de agora, o comando técnico da categoria Sub-16.
Ramon Lima (Sub-17):
Aos 32 anos, é natural de Viçosa (MG). Chegou no Flamengo em 2014, após passagem pela Ponte Preta. No Rubro-Negro, passou por todas as categorias do Sub-12 ao Sub-20, como treinador principal ou auxiliar técnico. Recentemente estava à frente da categoria Sub-18. Com histórico de muitas conquistas, as de mais destaque no clube são o Mundial de Dubai (Sub-16), a Puskas Kupa, na Hungria, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil (Sub-17), os Estaduais Sub-15, Sub-17 e Sub-20 e o bicampeonato da Copa Votorantim (Brasileiro Sub-14). Ramon assume o comando técnico da categoria Sub-17, substituindo Phelipe Leal.
Fabiano Médici (preparador físico Sub-20):
Formado em Educação Física, iniciou sua carreira no Flamengo, em 1984, como estagiário das escolinhas de futebol de campo e de futsal. Com passagens, entre vários outros clubes, por Fluminense e Madureira, foi Consultor Técnico da Traffic entre 2010 e 2013 antes de finalmente retornar ao Mais Querido em 2016, como preparador físico do futsal e do futebol de campo do Sub-8 ao Sub-11, além de professor da Captação e da seleção de atletas para as categorias de base do clube no Ninho do Urubu e no CEFAN. Em 2017 e início de 2018, foi preparador físico do Sub-16 e Sub-17 , se tornou Coordenador Técnico das categorias Sub-15 ao Sub-17 em 2018, conquistando, entre muitos outros títulos, o Bicampeonato Mundial Sub-16 em Dubai, e o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Sub-17. Com a saída de Arthur Peixoto, Fabiano retoma a função de preparador físico principal da categoria Sub-20.

