  • Flamengo anuncia contratação do zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço para 2021
Flamengo anuncia contratação do zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço para 2021

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:54

Crédito: Reprodução/FlaTV
O Flamengo anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2021: o zagueiro Bruno Viana, que deixou o Braga, de Portugal. O defensor de 26 anos assinou contrato por empréstimo até dezembro. Ao fim deste vínculo, o Rubro-Negro terá opção de compra no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).
Bruno chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e acertou os detalhes finais do contrato com os dirigentes do Flamengo. O processo burocrático foi finalizado, e a tendência é que o atleta comece a treinar no Ninho do Urubu nos próximos dias. Vale lembrar que ele só poderá estrear quando a janela de transferências do exterior reabrir, em 1º de março.No Flamengo, Bruno Viana enfrentará grande concorrência na defesa. A chegada dele, inclusive, pode abrir espaço para a saída de zagueiros durante a temporada. Atualmente, o elenco já conta com seis atletas da posição: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Matheus Thuler e Gabriel Noga. Além deles, Willian Arão também vem desempenhando a função durante a reta final do Brasileirão.
Natural de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, Bruno completou 26 anos no início de fevereiro. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos e chegou ao Braga em 2017. Nesta temporada, disputou 22 partidas e fez dois gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal - que já esteve na mira do Flamengo -, e passou a treinar com

