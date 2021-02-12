Flamengo anuncia contratação do zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço para 2021

O Flamengo anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2021: o zagueiro Bruno Viana, que deixou o Braga, de Portugal. O defensor de 26 anos assinou contrato por empréstimo até dezembro. Ao fim deste vínculo, o Rubro-Negro terá opção de compra no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).
Bruno chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e acertou os detalhes finais do contrato com os dirigentes do Flamengo. O processo burocrático foi finalizado, e a tendência é que o atleta comece a treinar no Ninho do Urubu nos próximos dias. Vale lembrar que ele só poderá estrear quando a janela de transferências do exterior reabrir, em 1º de março.No Flamengo, Bruno Viana enfrentará grande concorrência na defesa. A chegada dele, inclusive, pode abrir espaço para a saída de zagueiros durante a temporada. Atualmente, o elenco já conta com seis atletas da posição: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Matheus Thuler e Gabriel Noga. Além deles, Willian Arão também vem desempenhando a função durante a reta final do Brasileirão.
Natural de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, Bruno completou 26 anos no início de fevereiro. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos e chegou ao Braga em 2017. Nesta temporada, disputou 22 partidas e fez dois gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal - que já esteve na mira do Flamengo -, e passou a treinar com