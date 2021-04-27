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Flamengo anuncia acordo com o Mercado Livre, novo patrocinador: 'Mostra a força do nosso mercado'

Rubro-Negro fechou com a empresa de comércio eletrônico, cujo contrato ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Rubro-Negro; vínculo inicial é até o fim de 2022...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 13:04
Crédito: Reprodução
O Flamengo tem novo patrocinador. Nesta terça-feira, horas antes de entrar em campo para receber o Unión La Calera pela Libertadores, o clube anunciou um acordo com a empresa Mercado Livre. O site de comércio eletrônico vai estampar a sua marca nas costas da camisa de treino e jogo. O vínculo é até dezembro de 2022 e vai render cerca de R$ 30 milhões no período.Há especificidades no contrato que podem levar o acordo a ser estendido. O Flamengo, aliás, negociava em paralelo com a Amazon para estampar a parte traseira do uniforme. A gigante americana, que foi patrocinadora pontual na Supercopa do Brasil, contudo, não indicou interesse por um vínculo a longo prazo, segundo informações iniciais do jornalista Venê Casagrande.
- Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor - disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em comunicado.
Cabe destacar que o acordo com o Mercado Livre ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do clube.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Para gerar curiosidade antes do anúncio oficial, o Flamengo postou uma foto de um urubu (mascote do clube) conduzindo um pacote de entrega com a logo do Mercado Livre estampada, em suas redes sociais. E escreveu:
- Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? kkkkk Segura aí, Nação, que o #MelhorTáChegando no Mengão!

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